Победный забег: конно-спортивные соревнования состоялись в селе Мыку

О том, как прошли конно-спортивные соревнования в селе Мыку, посвященные 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

За Победу

Село Мыку — это место, где традиционно проходят конно-спортивные соревнования в честь самых главных праздников в республике. Показать свое мастерство в различных видах конного спорта в Мыкуашта съезжаются команды из многих сел.

Еще с утра, задолго до начала соревнований, организаторы заканчивают подготовку, на сцену выносят колонки, спустя несколько минут из них, создавая атмосферу праздника, зазвучали национальные песни, в том числе и на военную тему.

Недалеко от эпицентра спортивного праздника организовали ярмарку, все могли прийти утолить жажду или закусить. Гости и участники были в приподнятом настроении, поздравляли друг друга и желали мира.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конно-спортивные соревнования в селе Мыку

Среди участников конно-спортивных игр были и совсем юные, Спартак Цвижба — один из них, ему всего 15 лет, но соревнуется наравне со взрослыми в скачках и в конном футболе.

"Я уже два года занимаюсь конным спортом, решил заниматься, потому что интерес мне привили дед и отец, которые также наездники", — заметил он.

Спартак впервые участвовал в конно-спортивных соревнованиях за пределами своего села, поэтому был полон решимости удачно дебютировать в гостях.

Иван Какалия, представитель старшего поколения, в преддверии национального праздника пожелал всем жителям республики добра и процветания.

"Для нашего народа 30 сентября — святой праздник, наши ребята принесли нам победу, мы получили признание независимости. Это далось нам нелегко, победа омыта кровью, нужно сберечь нашу победу, исполнена мечта многих поколений. Желаю всем мира и благополучия", — сказал старейшина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конно-спортивные соревнования в селе Мыку

Кубки Победы

Организаторы подготовили интересную и насыщенную программу. Как рассказал один из организаторов Михаил Агрба, участие в конно-спортивных играх заявили команды из нескольких сел: Уарча, Кутол, Джгерда, Тамыш и Пакуаш.

Наездники состязались в нескольких дистанциях, первым разыграли приз первого президента Абхазии Владислава Ардзинба на дистанции 1400 метров, сильнейшего выявляли спортсмены на лошадях чистокровной породы. Зрители активно поддерживали своих односельчан, выкрикивая "Давай!", "Вот увидишь, на следующем круге он его обгонит!". Скакуны шли, как говорится, ноздря в ноздрю, на середине дистанции Инал Голандзия из села Кутол вырвался вперед и уже не упустил победу.

Забеги чередовались другими видами, которые были включены в программу соревнований — конный футбол, метание дротиков, аимцакиача (вид абхазской национальной игры с мячом) и джигитовка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Конно-спортивные соревнования в селе Мыку

Также на дистанции 1600 метров "чистокровки" бежали, чтобы завоевать Кубок имени второго президента Абхазии Сергея Багапш. На этой дистанции не было равных Алясу Папба из села Гуада, вторым прибежала лошадь Инала Голандзия, перед этим завоевавшего Кубок первого президента.

На соревнованиях разыгрывали и Кубок президента Рауля Хаджимба на дистанции 1800 метров, и здесь бежали чистокровные лошади. Кто-то из зрителей в шутку спросил: "А где будут финишировать, рядом с администрацией президента?" И на этой дистанции первое место занял Инал Голандзия.

Наездники также боролись за Кубок памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. На дистанции две тысячи метров бежали скакуны местной породы. И снова сильнее всех оказался Инал Голандзия.

Кроме того, в заезде на 1000 метров принимали участие подростки до 12 лет на лошадях местной породы.