МИД России: судьба "мирной инициативы" Грузии зависит от Сухума и Цхинвала

Министерство иностранных дел России предложило грузинской стороне использовать площадку Женевских переговоров для обсуждения "мирной инициативы", где есть участники из Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что будущее "мирной инициативы" Грузии зависит от того, как ее воспримут Абхазия и Южная Осетия. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Мы не сограждане": глава МИД Абхазии отреагировал на заявление премьера Грузии

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций премьер-министр Грузии сказал, что будущее государства возможно вместе с Абхазией и Южной Осетией.

В своей речи он отметил, что люди, живущие в Абхазии и Южной Осетии, должны пользоваться теми же благами, которые есть у жителей Грузии. Жителей Абхазии и Южной Осетии он назвал "абхазские и осетинские сограждане".

В ответ на это с заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове, который отметил, что жители Абхазии и Южной Осетии не сограждане грузинскому населению.

"Судьба "мирной инициативы" Тбилиси определяется не отношением Москвы, а исключительно тем, как ее воспримут в Сухуме и Цхинвале. Как известно, Россия давно призывает Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией", — подчеркнули в МИД России.

Министерство иностранных дел России также предложило грузинской стороне использовать площадку Женевских переговоров для обсуждения "мирной инициативы", где есть участники из Абхазии и Южной Осетии.