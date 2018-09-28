22:55 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Здание Министерства иностранных дел России в Москве

МИД России: судьба "мирной инициативы" Грузии зависит от Сухума и Цхинвала

© Sputnik . Максим Блинов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
16111

Министерство иностранных дел России предложило грузинской стороне использовать площадку Женевских переговоров для обсуждения "мирной инициативы", где есть участники из Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что будущее "мирной инициативы" Грузии зависит от того, как ее воспримут Абхазия и Южная Осетия. Об этом сообщает РИА Новости.

Даур Кове на торжественном заседании к 25-летию МИД Абхазии в Кабинете Министров 17 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Мы не сограждане": глава МИД Абхазии отреагировал на заявление премьера Грузии

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций премьер-министр Грузии сказал, что будущее государства возможно вместе с Абхазией и Южной Осетией.

В своей речи он отметил, что люди, живущие в Абхазии и Южной Осетии, должны пользоваться теми же благами, которые есть у жителей Грузии. Жителей Абхазии и Южной Осетии он назвал "абхазские и осетинские сограждане".

В ответ на это с заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове, который отметил, что жители Абхазии и Южной Осетии не сограждане грузинскому населению.

"Судьба "мирной инициативы" Тбилиси определяется не отношением Москвы, а исключительно тем, как ее воспримут в Сухуме и Цхинвале. Как известно, Россия давно призывает Грузию начать взаимоуважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией", — подчеркнули в МИД России.

Министерство иностранных дел России также предложило грузинской стороне использовать площадку Женевских переговоров для обсуждения "мирной инициативы", где есть участники из Абхазии и Южной Осетии.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Конно-спортивные соревнования в селе Мыку
Аимцакиача и футбол: конно-спортивные игры в селе Мыку
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
Джигитовка и метание дротиков: смотрите как в Мыку состязались наездники
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia