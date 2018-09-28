"Непарадный" парад: как готовились к главному событию Дня Победы в Сухуме

Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии состоялась в пятницу 28 сентября. О том, что происходило "за кулисами" военной церемонии и что приготовили зрителям к 30 сентября, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Пушки на Пушкина

Тягачи с артиллерийскими орудиями "припарковали" на улице Пушкина в Сухуме еще ночью и заняли почти всю проезжую часть. Здесь они ждали своей очереди, а на площади Свободы уже разворачивалась генрепетиция парада Победы.

Уже издали был слышен строгий командный голос. Это первый замминистра обороны Беслан Цвижба оттачивал движения военнослужащих.

"Ноги подобрать! Соблюдайте дистанцию! Руки не должны болтаться!", — громко наставлял марширующих под барабанную дробь генерал-лейтенант.

Помимо участников и организаторов парада, пройти на площадь разрешили только журналистам. Для них это тоже была тренировка. Операторы и фотографы перебегали с места на место, а корреспонденты фиксировали в блокнотах каждый интересный момент для будущих репортажей. Остальным оставалось наблюдать стоя за ограждениями.

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

Одна из коллег пришла на площадь вместе с ребенком, но молодой патрульный был непреклонен.

"В школах отменили занятия. Куда я его дену? Пусть здесь побудет", — взмолилась журналистка. Восьмилетнему малышу назначили "нести пост" в тенечке.

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

У здания бывшего Совета министров рассредоточились силовики в полном обмундировании и с автоматами, а охрану периметра взяли на себя милиционеры.

"Чей коптер? Скажите, чтобы не поднимали его выше 50 метров", — последовало предупреждение. Видимо, чтобы немешал авиации, которая должна была пролететь над площадью.

Если на репетиции еще позволительны некоторые недочеты, то в ответственный день все должно пройти без сучка и задоринки. Микрофоны должны быть настроены, колонки проверены, а каждый оператор должен стоять на своем месте. Организаторы условились встретиться с журналистами во второй половине дня и определить их позиции.

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

На часах 10:30. Командующие разрешили военным немного передохнуть. Некоторые не сдвинулись с места, другие поспешили укрыться в теньке.

Отточить действия

К 11:00 на площади появился главнокомандующий Абхазии Рауль Хаджимба. Он и несколько чиновников прошли к трибуне. Парадные расчеты заняли свои позиции. Ведущие объявили о начале репетиции. Курсанты общевойскового командного училища вынесли на площадь Государственный флаг Абхазии и Знамя Победы.

Навстречу друг другу выдвинулись два открытых УАЗа. В одном министр обороны Мираб Кишмария, в другом — его первый заместитель, командующий парадом Беслан Цвижба.

Министр проехал вдоль строя, приветствуя военных и поздравляя их с праздником. После Кишмария поднялся на трибуну и доложил главнокомандующему о том, что все готово для проведения парада.

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

По сценарию должен был прозвучать доклад президента страны, о чем объявили ведущие, но речь глава государства произнесет непосредственно в День Победы 30 сентября.

Праздничный марш начался после исполнения гимна республики сводным оркестром Минобороны Абхазии и 7-ой российской военной базы. Всего в репетиции было задействовано около полутора тысяч человек. Ведущие представили каждую колонну. Особый шарм параду придал женский строй Минобороны республики.

Кульминацией стал показ военной техники. На площадь выкатились свыше ста единиц: танки, БМП, БТР, зенитные установки, "Грады", командно-штабные машины, бронеавтомобиль "Тигр" и много еще чего, в том числе и те самые "пушки с Пушкина".

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

Наземный парад дополнил с воздуха пролет авиация. Несколько вертолетов и самолетов. Сегодня без флага, но государственная символика обязательно будет "на высоте" 30 сентября.

Все прошло гладко. Президент Абхазии Рауль Хаджимба по завершении церемонии подошел к военным и поблагодарил за работу, но расходиться никто не торопился.

© Sputnik / Илона Хварцкия Генеральная репетиция парада Победы в Отечественной войне народа Абхазии на площади Свободы

Несмотря на то, что гражданским не удалось близко и заранее посмотреть парад, многие остались под впечатлением и от увиденного издалека. Маленький Алан был в восторге от танков и начал подумывать о профессии военного.

Студентка Саида восхитилась парадной формой военных была очарована женской колонной.

Многие, вероятно, не обратили внимание на то, что в числе шествующих был маленькой ребенок. Его мама Динара рассказала, что двухлетний сын Смел Мархолия был настолько "настойчив", что военные не смогли ему отказать.

"Мы по этой площади часто гуляем и во время одних из репетиций парада Смел подбежал к военным и начал с ними маршировать. Вот и сегодня ему разрешили пройтись с ними, но в День победы, конечно же, нельзя будет", — сказала Динара и добавила, что специально для этого случая они сшили на заказ будущему защитнику Абхазии военную форму. Почти, как настоящую.

Репетицию наблюдали и иностранные журналисты. Например, Макио Матсумура, фотокорреспондент из Японии. Он ездит по разным странам, где празднуют Дни Независимости, и делает об этом фоторепортажи. Абхазия в его списке стала третьей по счету после Южной Осетии и Арцаха.