Президенты Абхазии и Южной Осетии встретились в Сухуме

Делегация из Южной Осетии прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики Абхазия в пятницу 29 сентября.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился со своим коллегой из Южной Осетии Анатолием Бибиловым в субботу 29 сентября, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik . Михаил Климентьев Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы

"Рад приветствовать вас и вашу делегацию, которая накануне праздников прибыла в Абхазию для участия в праздновании Дня Победы и Независимости. Народы Абхазии и Южной Осетии связывает многовековая история.

Сегодня, после всех этих перипетий, связанных не только с войной, наши государства выстраивают отношения экономического, социального характера. Несомненно, результаты есть", — сказал Хаджимба.

Он также подчеркнул важность единства народов Абхазии и Южной Осетии, как и в прежние годы.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поблагодарил за приглашение и поздравил от имени югоосетин народ Абхазии с юбилеем Победы.

"Прекрасно знаем через, что прошел абхазский народ и какие жертвы потребовались для того, чтоб сегодня праздновали свою убедительную победу. Конечно, не радоваться успехам наших братьев мы не можем. Мы, фактически, идем по нашему историческому пути, как братья близнецы", — сказал Бибилов.

Он добавил, что две братские республики совсем недавно вместе отпраздновали десятилетие признания их суверенитета Россией и очередной победой на дипломатическом фронте назвал признание со стороны Сирии в мае 2018 года.