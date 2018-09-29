Руководители Абхазии и ЮО встретились в расширенном составе

Делегация из Южной Осетии прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики Абхазия в пятницу 29 сентября.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Встреча руководства Абхазии и Южной Осетии в расширенном составе состоялась в Сухуме в субботу 29 сентября.

"Мы искренне рады видеть вас на абхазский земле накануне великого праздника для Абхазии — Дня Победы и Независимости. Ваше пребывание на этом празднике для нас очень важно. У нас очень много общего в истории и те отношения, которые складывались между нами, нужно продолжить", — поприветствовал гостей президент Абхазии Рауль Хаджимба.

В подтверждение близости абхазского и югоосетинского народов, Хаджимба привел в пример День признания суверенитета республик Российской Федерацией, который они отмечают ежегодно в один день. Еще одним общим важным событием в истории для обеих стран он назвал признание суверенитета со стороны Сирии.

© Sputnik . Михаил Климентьев Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы

Динамику развития Абхазии и Южной Осетии, отметил Хаджимба, подтверждают непрерывные и тесные взаимодействия с Россией, которая способствует становлению обеих республик. При этом глава государства подчеркнул необходимость умения рассчитывать собственные силы, позволяющие, в большинстве случаев, самостоятельно решать задачи.

Приглашение посетить Абхазию и принять участие в празднике югоосетинская делегация приняла с радостью, сказал глава ЮО Анатолий Бибилов.

День Победы и Независимости Абхазии — очередное доказательство того, насколько важен для абхазского народа этот праздник, насколько жители республики любят свою Родину и воинственны в защите своих границ и территории, уверен президент ЮО Анатолий Бибилов.

"Еще более приятно осознавать, что в этой борьбе принимали участие и осетины. Вместе добывали эту победу и добились ее. Мы считаем, что победа всех нас перед злом, которое одинаково встало перед абхазским и осетинским народами", — сказал Бибилов.

Он выразил уверенность, что братские отношения между Абхазией и Южной Осетии продолжат новые поколения и в будущем.