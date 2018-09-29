СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию из Республики Арцах, возглавляемую министром иностранных дел Масисом Маилян в субботу 29 сентября.

Хаджимба отметил, что рад видеть друзей из Республики Арцах накануне празднования 25-летия Победы и Независимости, сообщает официальный сайт президента. © Фото: presidentofabkhazia Президенты Абхазии и Южной Осетии встретились в Сухуме

"Мы долгое время, выстраивая сотрудничество с Арцахом, стараемся создать условия, которые позволят демонстрировать мировому сообществу отношения между нашими республиками, – сказал он. – Я был в Арцахе, и было очень приятно видеть, как развивается ваша страна, что делается, для решения вопросов экономического, социального характера, вопросов в сфере безопасности. Для нас важно, чтобы взаимодействие между нами укреплялось и чтобы между нашими народами были самые теплые отношения. Рады вас еще раз приветствовать здесь. У нас есть что обсудить, есть направления деятельности, которые нужно развивать".

Глава делегации Масис Маилян передал поздравительный адрес от имени президента Республики Арцах.

"Для нас на самом деле большая честь с делегацией из Арцаха находиться в братской Абхазии с тем, чтобы поздравить народ Абхазии с праздником. Я бывал здесь на десятилетие освобождения, и уже прошло 15 лет. Для меня очень приятно видеть те изменения, которые произошли здесь. Тогда столица была полуразрушена, а сейчас мы видим новые здания, новые дороги. Это, конечно, радует. Мы искренне радуемся за братский абхазский народ", – сказал он.

Маилян особо отметил теплые отношения, которые сложились между двумя странами на уровне министерств иностранных дел. Он также поделился планами на будущее и добавил, что есть некоторые рабочие идеи, которые уже получили политическую поддержку со стороны президента Республики Арцах.

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"Надеюсь, с вашей стороны тоже нет никаких препятствий для реализации. Речь идет о введении Института почетных консулов. Дальше, если говорить о повестке на этот год, мы планируем проведение международной конференции, куда мы готовы пригласить представителей из Абхазского госуниверситета и Министерства иностранных дел. На следующий год у нас есть такой план – провести международное соревнование по спортивному туризму. Очень важно, чтобы молодежь общалась, и для этого мы создадим все условия. Еще раз поздравляем вас. Накануне праздника очень рады находиться здесь", – сказал он.

Президент Абхазии поблагодарил гостей и выразил готовность поддержать проекты и идеи Республики Арцах по развитию дружественных отношений с Абхазией.