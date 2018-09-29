На одном дыхании: молодежь Абхазии идет "путем героев" к Ингуру

СУХУМ, 29 сен — Sputnik, Бадри Есиава. На одном дыхании участники акции "Путь наших героев" идут к государственной границе Абхазии по реке Ингур, рассказал корреспонденту Sputnik организатор этой акции Алиас Голандзия в субботу 29 сентября.

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"Мы выдвинулись с площади Свободы в Сухуме в 10:30. Сейчас находимся в районе поселка Агудзера. Пока идем без передышек и на одном дыхании. Привал, наверное, будет в районе Дранды примерно на полчаса и на 2-4 часа в Тамыше", — сказал Голандзия.

Он добавил, что в этой акции приняли участие до 60 молодых людей. Вместе с Алиасом "путем героев" идет его десятилетняя дочь Николь, которая поставила перед собой цель дойти хотя бы до села Тамыш. Все полны энергии и пребывают в праздничном настроении, отметил организатор акции.

© Sputnik Акция "Путь наших героев"

"У всех много энергии. Поднимаем друг другу дух песнями и победными лозунгами. Это придает нам сил", — поделился Голандзия.

Организаторы и участники акции подготовились к дальнему походу основательно. Запаслись медикаментами, продуктами питания, водой, сменной одеждой, взяли с собой палатки. Несмотря на жаркую погоду, все участники акции чувствуют себя хорошо. Правда, у некоторых обувь натерла ноги, но для таких случаев припасена "сменка".

До границы на реке Ингур молодежь планирует дойти к обеду 30 сентября. По дороге их сопровождает патрульный милицейский автомобиль.

© Фото : Алиас Голандзия Акция "Путь наших героев"

Акция "Путь наших героев" проходит в Абхазии с 2015 года и приурочена ко Дню Победы и Независимости Абхазии.