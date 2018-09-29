Специальное гашение юбилейных марок и конвертов, выпущенных к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, состоялось в Управлении связи и массовых коммуникаций в субботу 29 сентября.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Юбилейные марки и конверты выпущены к 25-летию Победы Абхазии, сообщил пресс-секретарь Министерства экономики Республики Абхазия Георгий Берзения.

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Всего было выпущено 58 тысяч 800 почтовых марок, которые действуют в тех странах, которые признали Абхазию.

Есть несколько серий марок, посвященных независимости, 25-летию МИДа, конному спорту, с изображением абхазских мостов, полету в космос двух обезьян из Сухумского питомника, Приднестровской молдавской республике. Есть и серии марок с логотипом, разработанным абхазскими художниками Баталом Джопуа и Темуром Кайтан.

Специальное гашение юбилейных марок и конвертов, выпущенных к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, состоялось в Управлении по связи и массовым коммуникациям в субботу 29 сентября.

"Наше Управление совместно с РУП "Абхазсвязь" и под патронажем Министерства экономики и Президента Абхазии выпустило в обращение очередную партию марок, посвященную Дню Победы", – сказал начальник Управления по связи и массовым коммуникациям Лаша Шамба.

Продукция была выпущена полиграфическим изданием за рубежом. В планах Управления выпускать разную марочную тематику.