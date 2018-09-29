Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ПМР

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемую Председателем Верховного Совета ПМР Александром Щербой, сообщает пресс-служба главы государства в субботу 29 сентября.
Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба отметил, что их делегация уже сутки находится на абхазской земле и за этот отрезок времени им удалось в полной мере прочувствовать добродушие и гостеприимство Абхазии, абхазского народа.
"Мы с глубоким уважением относимся к культуре Абхазии и народу. Понимаем то, что есть у вас, зарождается у нас и делает нас, желающих жить по заветам предков, самодостаточными. Многие хотят нас объявить небогатыми, а мы и не скрываем. Мы живем небогато, особенно в сравнении с Западом, но мы богаты духовно, идеями", — сказал Щерба.
Праздничные мероприятия, посвященные 25-летию Дня победы и Независимости Абхазии, состоятся в воскресенье 30 сентября на всей территории республики.