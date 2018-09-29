Памятник в честь защитников Абхазии открыли в Очамчыре

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Церемония открытия памятника в честь защитников Абхазии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, состоялась в субботу 29 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Почтить память павших воинов пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

© Sputnik . Михаил Климентьев Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы

"Сегодня в Очамчырском районе происходит знаменательное событие. В центре города открывается памятник защитникам Отечества. Мне хорошо известно, как переживали, с каким нетерпением ждали окончания строительства памятника жители района, матери, отцы. Все мы хотели, чтобы открытие состоялось именно в преддверии Дня Победы. Мемориал навеки станет символом мужества наших воинов, символом священной борьбы за свободу нашей Родины", — сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства подчеркнул, что не только в Абхазии, но и за ее пределами знают какое значение имел, заключенный в блокадное кольцо, Восточный фронт. Невзирая на голод, холод, недостаточное вооружения и боеприпасы, проявляя невероятное мужество и стойкость духа, бойцы атаковали вражеские позиции, неоднократно брали под контроль участки магистрали Очамчыра – Сухум.

Усилиями бойцов Восточного фронта, добавил он, был подготовлен плацдарм, обеспечивший успешную высадку десанта в Тамыше, и соединение с которым нанесло серьезный удар по позициям грузинских частей. В этих боях были большие потери с абхазской стороны стороны.

© Фото : Пресс-служба Президента Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ПМР

"В военной летописи свое место занимают Очамчырская наступательная операция, Куачарская операция. Благодаря тесному взаимодействию и взаимопомощи Очамчыры и Ткуарчала, Генеральный штаб в Гудауте мог эффективно разрабатывать и реализовывать свои стратегические задачи. Общими усилиями всех фронтов агрессор был изгнан с абхазской земли. Высокую оценку взаимодействия фронтов в свое время дал Главнокомандующий Вооруженными силами, основатель нашего современного государства Владислав Ардзинба", — отметил Хаджимба.

Рауль Хаджимба поздравил жителей Очамчыры с наступающим юбилейным Днем победы и Независимости Абхазии.