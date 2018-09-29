22:30 29 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Церемония открытия в Очамчыре памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии

Памятник в честь защитников Абхазии открыли в Очамчыре

© Фото : Пресс-служба Президента
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12920

В церемонии открытия памятника в честь павших защитников Абхазии приняли участие президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik. Церемония открытия памятника в честь защитников Абхазии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии, состоялась в субботу 29 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Почтить память павших воинов пришли президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент РФ В.Путин
© Sputnik . Михаил Климентьев
Путин поздравил Рауля Хаджимба с Днем Победы
"Сегодня в Очамчырском районе происходит знаменательное событие. В центре города открывается памятник защитникам Отечества. Мне хорошо известно, как переживали, с каким нетерпением ждали окончания строительства памятника жители района, матери, отцы. Все мы хотели, чтобы открытие состоялось именно в преддверии Дня Победы.  Мемориал навеки станет символом мужества наших воинов, символом священной борьбы за свободу нашей Родины", — сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства подчеркнул, что не только в Абхазии, но и за ее пределами знают какое значение имел, заключенный в блокадное кольцо, Восточный фронт. Невзирая на голод, холод, недостаточное вооружения и боеприпасы, проявляя невероятное мужество и стойкость духа, бойцы атаковали вражеские позиции, неоднократно брали под контроль участки магистрали Очамчыра – Сухум.

Усилиями бойцов Восточного фронта, добавил он, был подготовлен плацдарм, обеспечивший успешную высадку десанта в Тамыше, и соединение с которым нанесло серьезный удар по позициям грузинских частей. В этих боях были большие потери с абхазской стороны стороны.

Президент принял делегацию Приднестровской Молдавской Республики
© Фото : Пресс-служба Президента
Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ПМР
"В военной летописи свое место занимают Очамчырская наступательная операция, Куачарская операция. Благодаря тесному взаимодействию и взаимопомощи Очамчыры и Ткуарчала, Генеральный штаб в Гудауте мог эффективно разрабатывать и реализовывать свои стратегические задачи. Общими усилиями всех фронтов агрессор был изгнан с абхазской земли. Высокую оценку взаимодействия фронтов в свое время дал Главнокомандующий Вооруженными силами, основатель нашего современного государства Владислав Ардзинба", — отметил Хаджимба.

Рауль Хаджимба поздравил жителей Очамчыры с наступающим юбилейным Днем победы и Независимости Абхазии.

Церемония открытия в Очамчыре памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
© Фото : Пресс-служба Президента
Церемония открытия в Очамчыре памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
Теги:
памятники, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Очамчыра, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сентябрь 2018 года в объективе: военные учения, "Октоберфест" и салют над Москвой
Трюки с волшебными чернилами
"Космические" пейзажи своими руками: израильские художники создают красоту
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia