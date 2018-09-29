Памятник в честь защитников Абхазии открыли в Очамчыре

"Сегодня в Очамчырском районе происходит знаменательное событие. В центре города открывается памятник защитникам Отечества. Мне хорошо известно, как переживали, с каким нетерпением ждали окончания строительства памятника жители района, матери, отцы. Все мы хотели, чтобы открытие состоялось именно в преддверии Дня Победы. Мемориал навеки станет символом мужества наших воинов, символом священной борьбы за свободу нашей Родины", — сказал Рауль Хаджимба.
Глава государства подчеркнул, что не только в Абхазии, но и за ее пределами знают какое значение имел, заключенный в блокадное кольцо, Восточный фронт. Невзирая на голод, холод, недостаточное вооружения и боеприпасы, проявляя невероятное мужество и стойкость духа, бойцы атаковали вражеские позиции, неоднократно брали под контроль участки магистрали Очамчыра – Сухум.
Усилиями бойцов Восточного фронта, добавил он, был подготовлен плацдарм, обеспечивший успешную высадку десанта в Тамыше, и соединение с которым нанесло серьезный удар по позициям грузинских частей. В этих боях были большие потери с абхазской стороны стороны.
"В военной летописи свое место занимают Очамчырская наступательная операция, Куачарская операция. Благодаря тесному взаимодействию и взаимопомощи Очамчыры и Ткуарчала, Генеральный штаб в Гудауте мог эффективно разрабатывать и реализовывать свои стратегические задачи. Общими усилиями всех фронтов агрессор был изгнан с абхазской земли. Высокую оценку взаимодействия фронтов в свое время дал Главнокомандующий Вооруженными силами, основатель нашего современного государства Владислав Ардзинба", — отметил Хаджимба.
Рауль Хаджимба поздравил жителей Очамчыры с наступающим юбилейным Днем победы и Независимости Абхазии.
О заслугах водителей скорой помощи во время войны за 25 лет сказано мало. Но именно благодаря их бесстрашию, санинструкторы вовремя успевали оказать помощь раненым и вывезти их с поля боя. О том, как водители скорой спасали и медсестер, и бойцов и какие курьезные случаи происходили с ними на фронте, читайте в материале Sputnik.
Комиссия Конфедерации независимых футбольных ассоциаций посетила Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику с проверкой футбольной инфраструктуры этих республик во вторник 26 сентября.