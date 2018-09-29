29 сентября 1993 года: Гумистинский и Восточный фронты объединились

Из книги Аслана Авидзба: "Отечественная война 1992-1993 годов. Вопросы военно-политической истории Абхазии": утром 29 сентября началась операция Абхазской армии по объединению Гумистинского и Восточного фронтов, а уже к середине дня состоялась их встреча на реке Кодор. Решение о продолжении наступлении Вооруженных сил Абхазии было принято накануне поздно вечером на совещании командиров с главнокомандующим Владиславом Ардзинба.

Вспоминая о ходе этого совещания, его участник, командующий артиллерией Аслан Кобахия, пишет: "Поблагодарив за успешное освобождение Сухума, спросил у командования, какие дальнейшие планы. Все в один голос, и я в том числе, говорили о том, что воины устали, что нам надо закрепиться по реке Келасур и где-то через месяц подготовиться к дальнейшему наступлению. С выступлением очередного командира он становился хмурее, а потом взорвался: "Вы что, с ума сошли, вы понимаете, о чем говорите?! Восточный фронт зубами асфальт грызет, патроны у них закончились, в рукопашную идут, но не отходят, а вы хотите месяц здесь сидеть!". Дальше пошли четкие команды: завтра с рассветом немедленно двигаться вперед – и никаких других вопросов. Жестко стукнул по столу, встал и ушел». В ходе наступления Абхазская армия освободила г. Очамчиру, и Тамаз Надарейшвили- (глава так называемого правительства абхазской автономии) назвал это «результатом наших политических ошибок». Он заявил, что в "грузинской армии не решены надлежащим образом кадровые проблемы, не существует дисциплины, солдаты посылают генералов за сигаретами".

29 сентября на пресс-конференции в Москве первый заместитель Председателя Верховного Совета Абхазии Сократ Джинджолия заявил, что "теперь уже не может быть и речи о федеративных или конфедеративных отношениях между Абхазией и Грузией".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.