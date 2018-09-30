30 сентября 1993 года: Абхазия победила в войне с Грузией

Из книги Аслана Авидзба: "Отечественная война 1992-1993гг. Вопросы военно-политической истории Абхазии": 30 сентября, в результате развития наступления в 20: 00 Абхазская армия вышла к реке Ингур – Государственной границе между Абхазией и Грузией, где был водружен Государственный флаг Республики Абхазия. Война, длившаяся 413 суток и принесшая неисчислимые жертвы и беды абхазскому и другим народам, была победоносно завершена.

30 сентября Эдуард Шеварднадзе обвинил Россию в поддержке абхазов, "открытии границы для проникновения в Грузию российских наемников и техники, в координации боевых действий абхазов". В тот же день, 30 сентября, посол Грузии в Москве Адвадзе выступил с заявлением, в котором говорилось: "Падение Сухуми – это победа ВС РФ, так как он всегда поддерживал сепаратистов в Грузии. Демократическая Россия ничего не сделала для спасения своего верного друга – демократической Грузии и Шеварднадзе. Более того, в отношениях с Грузией Россия сознательно и бессознательно оказалась на стороне ВС Абхазии. Россия теряет, если не сказать, уже потеряла, своего верного друга – Грузию. И это тогда, когда все было подготовлено для подписания большого договора, и 9 из 24 документов уже были парафированы, а официальная Грузия готова была вступить в СНГ". Это, безусловно, оказывало влияние на общественное мнение. Даже спустя полторы недели после изгнания грузинских войск, когда «страсти» немного улеглись, 30% тбилисцев однозначно считали, что вина за поражение в Абхазии ложится только на Россию…

Настоящие же причины такого исхода войны кроятся в другой плоскости. На одно из них указывают даже весьма неблагосклонные к абхазам авторы "Всемирной истории войн" Эрнест и Тревор Дюпюи, которые пишут: "Имея подавляющий перевес в силах, грузины не сумели им воспользоваться. Грузинская армия явила на поле боя абсолютную беспомощность. Единого командования в ней не было до самого последнего времени. В порядке вещей стали ссоры и обиды между военачальниками…

Генерал Серебряков, размышляя о движущих силах победы Абхазии, пишет: "Решающим фактором было нравственное превосходство тех, кто сражался под абхазским флагом. За оружие брались подростки, их отцы и деды. Воевали целыми семьями, включая женщин. Это была самая настоящая отечественная, народная война. Все знали, что другой Абхазии на земле нет. Все понимали, что никакого другого исхода, кроме победы, быть не может. Были сильнее духом, воевали за справедливость, за свободу, за независимость, за свою государственность"…

Непосредственный участник описываемых событий, начальник штаба Восточного фронта Батал Джапуа пишет: "В общем, можно констатировать, что грузинским генералам и их армии не удалось найти "формулы победы" в войне с абхазами. Использование армии в качестве террористического инструмента в борьбе с народом, в конечном счете, привело их к тяжелому поражению"

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