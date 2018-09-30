До слез: "Гумистинскую балладу" показали в Драмтеатре Абхазии

О том, что довело до слез зрителей, чем спектакль тронул их до глубины души и как прошла премьера, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Смерти в глаза

На сцене Абхазского драмтеатра прошел премьерный показ спектакля "Гумистинская баллада" по пьесе Анзора Мукба. По сценарию события разворачивались в период Мартовской операции Отечественной войны народа Абхазии и, как это присуще каждой трагической истории, мало кому удалось сдержать слезы.

В этом спектакле артисты и творческая группа сумели совместить практически все чувства и состояния, которые может испытывать человек — дружбу и предательство, жизнь и смерть, любовь и страдания, смелость и трусость, юмор и отчаяние.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

На сцене театра установили одну огромную декорацию, которая вращались по кругу и позволяла менять площадки. По замыслу режиссера Мадины Аргун, все действо происходило в большом доме, где засели абхазские бойцы в ожидании наступления. Это здание для них было убежищем, штабом, госпиталем и в какой-то степени стратегическим для них объектом. Враг не должен был пройти мимо них, но у судьбы были свои планы.

Пожалуй, самым эмоциональным моментом, когда по щекам зрителей слезы покатились сами собой, была героическая смерть одного из главных персонажей по имени Манча. Его раненым приносят в убежище, но медсестра Асида бессильна. Нет ни бинтов, ни медикаментов. Все, что в тот момент она могла для него сделать, это крепко сжать его руку и слушать последние слова умирающего.

Боец Манча был влюблен в некую Мадину, которая находилась в оккупированном врагом Сухуме. Он пообещал ей встретиться в уже свободной столице Абхазии, но, понимая, что сдержать слово не удастся, попросил медсестру передать Мадине свои извинения, но и Асиде это не было суждено сделать. Вскоре она погибает от взрыва снаряда.

Молодые воины рвались в бой, но приказа еще не было. Они отбивали атаки врага, но боеприпасы были на исходе. Они теряли надежду, но обретали ее вновь. Они были готовы к смерти, но хотели жить.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

Противник пошел в наступление. Снаряды посыпались градом, рокот танковых двигателей оглушал, но защитники Абхазии не дрогнули. Осознавая, что обратного пути нет, они отважно приняли бой, а вместе с ним и смерть.

Впечатленные зрители, среди которых были президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и члены зарубежных делегаций, еще долго не отпускали артистов, одаривая их аплодисментами.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

Увидеть прошлое

Абхазская писательница Эля Джикирба вышла из зала в слезах. Она призналась, что в актерах увидела много людей, с которыми ее свела война.

"Мадина все сделала замечательно и смогла хорошо расставить акценты в актерских работах. Узнаваемые были типажи. Во время войны я работала в пресс-центре в Гудауте, в мирном состоянии видела всех этих людей, и я их узнала на сцене. Я плакала", — поделилась впечатлениями Джикирба.

Авторам спектакля и артистам удалось передать весь трагизм того периода в истории Абхазии, сказал Герой Абхазии Автандил Гарцкия и добавил, что некоторые эпизоды спектакля ему напомнили события 25-летней давности.

"Я заметил, что многие в зале были в слезах. Это говорит о том, что люди прониклись этими событиями. Тяжелый спектакль", — отметил Гарцкия.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

То, что зрители плакали во время спектакля, говорит о том, что спектакль удался, таким мнением поделился главный военный консультант "Гумистинской баллады", кавалер ордена Леона Закан Нанба.

Несмотря на то, что не все прошло по плану, с задачей справились, так оценила то, как состоялась премьера режиссер Мадина Аргун. При этом она подчеркнула, что тема войны сама по себе сложная, но она ей близка.

"Я понимала, что могут быть какие-то предвзятые мнения, но я очень хорошо помню войну. Тогда мне было 16 лет, и это все еще свежо в памяти. Никогда бы не взялась за этот спектакль, если бы не было команды и плюс ко всему этому, если наш театр не пополнился бы молодыми прекрасными артистами", — сказала Аргун.

© Sputnik Премьера спектакля Мадины Аргун «Гумистинская Баллада»

Хибла Мукба сыграла в "Гумистинской балладе" роль медсестры Асиды. Она призналась, что этот образ ей дался не сразу, но уверенность в своих силах она почувствовала в день премьерного показа.

"У меня к этой роли особое отношение и для меня это не просто пьеса, потому что мой родной брат участвовал в Мартовской операции. Это было очень ответственно для меня", — отметила Мукба.

Она добавила, что роль абхазской медсестры в большей степени для нее была сложной не физически, а в морально-психологическом плане.