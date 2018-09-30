Юбилейный военный парад Победы начался на площади Свободы в Сухуме

В военном параде в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии участвует около 1,5 тысячи военнослужащих и более ста единиц техники.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, начался на площади Свободы в Сухуме, передает с места события корреспондент Sputnik.

На площадь Свободы вынесли Государственный флаг и Знамя Победы Абхазии. Командующий парадом, генерал-лейтенант Беслан Цвижба доложил министру обороны Абхазии, генералу армии Мирабу Кишмария о готовности к проведению парада.

© Sputnik Военный парад Победы

После того Мираб Кишмария поприветствовал и поздравил военнослужащих с праздником, он поднялся на трибуну к главнокомандующему Абхазии Раулю Хаджимба с докладом о том, что военный расчеты готовы начать шествие.

Президент Абхазии произнес торжественную речь, посвященную 25-летию Дня Победы и Независимости республики.

"День Победы и независимости, который мы отмечаем вместе с соратниками, братьями и друзьями, стал неотъемлемой частью нашей новейшей истории. Наш народ глубоко выстрадал свою священную свободу, положив на ее алтарь жизни сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей. И в этой неравной борьбе с грузинскими полчищами, вероломно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 1992 года, с нами были братья с Северного Кавказа, наши зарубежные соотечественники, добровольцы из России, Южной Осетии, Приднестровья, других государств ближнего и дальнего зарубежья", — сказал президент.

© Sputnik Военный парад Победы

Хаджимба напомнил, что по призыву Конфедерации народов Кавказа люди шли к нам тернистыми горными тропами и по прибытию в сражающуюся Абхазию вступали в ряды ее доблестных защитников.

"Наш народ никогда не забудет о том, какую консолидирующую и организаторскую роль сыграли в формировании общекавказского движения в поддержку Абхазии такие яркие и волевые личности, как Юрий Калмыков, Султан Сосналиев, Муса Шанибов, Юсуп Сосланбеков, Адам Хуаде и другие признанные лидеры", — добавил президент.

парад © Sputnik

Военный парад © Sputnik

Военный парад © Sputnik 1 / 3 © Sputnik парад

Первыми по площади прошли парадные расчеты Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Республики Южная Осетия, а также казаки Черноморского, Донского и Кубанского войска.

© Sputnik Военный парад Победы

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.