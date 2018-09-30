Шествие ветеранов Отечественной войны началось на площади Свободы

В торжественном шествии ветеранов Отечественной войны народа Абхазии участвуют как жители республики, так и ветераны, приехавшие в Абхазию из разных стран.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов началось на площади Свободы в честь 25-летия Победы в ОВНА. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Праздничное шествие открыли бывшие бойцы и командиры Гумистинского и Восточного фронтов.

Отпраздновать круглую дату Победы в Абхазию приехали добровольцы с Северного Кавказа, Краснодарского края, Турции, Приднестровья, Южной Осетии из многих других стран.

© Sputnik Торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов началось на площади Свободы в честь 25-летия Победы в ОВНА.

Воины-добровольцы, прибыли в Абхазию в самом начале войны, преодолевая различные препятствия. В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов участвовали более двух тысяч добровольцев, из них 51 человек был удостоен звания Герой Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 бойца получили медали "За отвагу". В ходе войны погибли более 260 добровольцев.

На площадь Свободы вышли бойцы медико-санитарного батальона. Основу его составляли девушки, которые спасли тысячи жизней.

© Sputnik / Илона Хварцкия Торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов началось на площади Свободы в честь 25-летия Победы в ОВНА.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.