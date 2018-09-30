Участники "Бессмертного полка" к 25-летию Победы вышли на площадь Свободы

В акции "Бессмертный полк", приуроченной ко Дню Победы и Независимости Абхазии, принимают участие около 1500 человек из всех районов республики.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадрак Авидзба. Участники акции "Бессмертный полк" в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов проходят по площади Свободы в Сухуме. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Сбор участников акции начался в 10:00 у площади Абхазского драматического театра, в 11:00 колонна прошла по улице Аидгылара и возложила цветы к мемориалу в парке Славы.

© Sputnik / Илона Хварцкия Участники акции "Бессмертный полк" в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии

В памятной акции принимают участие родственники погибших в Отечественной войне народа Абхазии, среди них есть и маленькие дети. Все держат в руках фотографии близких людей, которые не вернулись с фронта или же ушли из жизни уже после войны.

Акция "Бессмертный полк" 30 сентября проводится уже в третий раз. Ранее акция прошла по всем районам республики, общее число принявших участие в "Бессмертном полку" — около 3000 человек.

© Sputnik / Илона Хварцкия Участники акции "Бессмертный полк" в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.