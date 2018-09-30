"Боги войны" прошли по площади Свободы в День Победы

История абхазской артиллерии берет свое начало с сентября 1992 года. Более сотни артиллерийских установок были добыты в жестоких и кровопролитных боях в качестве трофеев во время Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. "Боги войны" – так представили ведущие артиллеристов, которые прошли по площади Свободы в День Победы и Независимости Абхазии в воскресенье 30 сентября.

"Эффективным огнем артиллерии было уничтожено большое количество бронетехники, огневых точек, живой силы противника, разгромлены его штабы. Более сотни артиллерийских установок были добыты в жестоких и кровопролитных боях в качестве трофеев. Во главе колонны командир артиллерийской группы майор Аслан Ахуба", — объявили дикторы.

© Sputnik Константин Грецов Военный парад Победы

Перед трибуной, откуда за действом наблюдал главнокомандующий страны Рауль Хаджимба, прошли батареи полковых минометов ПМ-120, зенитные установки противовоздушной обороны, гаубицы, установки реактивного огня "Град", командно-штабные машины для обеспечения связи, бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "ТИГР".

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.