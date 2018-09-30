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Военный парад Победы

"Боги войны" прошли по площади Свободы в День Победы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)
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История абхазской артиллерии берет свое начало с сентября 1992 года. Более сотни артиллерийских установок были добыты в жестоких и кровопролитных боях в качестве трофеев во время Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. "Боги войны" – так представили ведущие артиллеристов, которые прошли по площади Свободы в День Победы и Независимости Абхазии в воскресенье 30 сентября.

"Эффективным огнем артиллерии было уничтожено большое количество бронетехники, огневых точек, живой силы противника, разгромлены его штабы. Более сотни артиллерийских установок были добыты в жестоких и кровопролитных боях в качестве трофеев. Во главе колонны командир артиллерийской группы майор Аслан Ахуба", — объявили дикторы.

Военный парад Победы
© Sputnik Константин Грецов
Военный парад Победы

Перед трибуной, откуда за действом наблюдал главнокомандующий страны Рауль Хаджимба, прошли батареи полковых минометов ПМ-120,  зенитные установки противовоздушной обороны, гаубицы, установки реактивного огня "Град", командно-штабные машины для обеспечения связи, бронированный многоцелевой автомобиль повышенной проходимости "ТИГР".

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)


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