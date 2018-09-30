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Ноль первый снова в строю

"Ноль первый" снова в строю: легендарный танк проехал на параде Победы в Сухуме

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)
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В юбилейном Параде Победы в Отечественной войне народа Абхазии задействовано более ста единиц военной техники.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военная техника Абхазии, в числе которой был первый трофейный танк Т-55 с позывным "01", прошла парадом по площади Свободы в Сухуме в День Победы и Независимости в воскресенье 30 сентября, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Ноль первый" прошел всю войну, участвовал в освобождении Гагры и Сухума. В начале весны 2018 года группа энтузиастов поставила его на ход и покрасила. Легендарный танк был счастливым для абхазских бойцов, ни один член его экипажа не погиб в Отечественной войне.

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За годы войны в Абхазии более 40 танкистов сложили свои головы в боях за победу, более 200 танкистов награждены высокими государственными и правительственными наградами, 16 из них стали Героями Республики Абхазия, 70 кавалерами орденов Леона, 120 танкистов удостоены медалью "За отвагу".

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предоставлено Алхасом Тания
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Парадный расчет военной техники Минобороны Абхазии также состоял из БМП —1, БМП – 2 и БТР. Всего около 100 машин.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.

Темы:
25-летие Дня Победы и Независимости Абхазии (49)


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