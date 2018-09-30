"Ноль первый" снова в строю: легендарный танк проехал на параде Победы в Сухуме

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Военная техника Абхазии, в числе которой был первый трофейный танк Т-55 с позывным "01", прошла парадом по площади Свободы в Сухуме в День Победы и Независимости в воскресенье 30 сентября, передает с места события корреспондент Sputnik.
"Ноль первый" прошел всю войну, участвовал в освобождении Гагры и Сухума. В начале весны 2018 года группа энтузиастов поставила его на ход и покрасила. Легендарный танк был счастливым для абхазских бойцов, ни один член его экипажа не погиб в Отечественной войне.
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За годы войны в Абхазии более 40 танкистов сложили свои головы в боях за победу, более 200 танкистов награждены высокими государственными и правительственными наградами, 16 из них стали Героями Республики Абхазия, 70 кавалерами орденов Леона, 120 танкистов удостоены медалью "За отвагу".
Парадный расчет военной техники Минобороны Абхазии также состоял из БМП —1, БМП – 2 и БТР. Всего около 100 машин.
30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.