30 сентября 1993 года Абхазия была освобождена от грузинских оккупационных войск, в 25-й юбилей Победы и Независимости в республике проводят акции памяти, парад и народные гулянья.

СУХУМ, 30 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в День Победы и Независимости к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба в 9:00 пришли ветераны войны, руководство республики и общественность.

"Поздравляю весь народ Абхазии! Это большой праздник. Честно говоря, когда мы оставили Красный мост и заняли позиции здесь, в Эшере, было очень сложно. Мы тогда не были подготовлены к войне, оружия практически не было, а грузины же были вооружены до зубов. Но, несмотря на то, что у многих не было оружия, ребята не испугались, остались защищать собой этот рубеж. 25-летие Победы – знаменательная дата. Желаю народу Абхазии мира и процветания", – сказал житель Эшеры Зураб Ардзинба.

Возложение цветов состоялось и в парке Славы, у памятника погибшим в Отечественной войне Народа Абхазии.

Шествие возглавили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

© Sputnik , Сария Кварацхелия Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Эшере и в Сухуме

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.