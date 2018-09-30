Военные авиаторы развернули флаг Абхазии в небе над парадом в Сухуме

В праздновании юбилея Победы и Независимости задействованы вертолеты МИ-8, МИ-24 и штурмовые самолеты Л-39.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Авиационная группа Вооруженных сил пролетела с государственным флагом Абхазии над парадом на площади Свободы в День Победы и Независимости в воскресенье 30 сентября, передает с места события корреспондент Sputnik.

За штурвалом Ми-8 был ветеран Отечественной войны народа Абхазии полковник Нури Герзмаа, армейским вертолетом Ми-24 управлял командир Антон Велигор. Над площадью также пронеслись самолеты штурмовой авиации Л-39, оставляя за собой в небе белые и зеленые дымовые линии цветов абхазского флага.

© Sputnik / Томас Тхайцук Авиация на военном параде

Командующий парадной авиацией — генерал Адгур Гумба.

Вслед за техникой на площади появились всадники — члены Конно-спортивной федерации Абхазии.