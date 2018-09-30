Спустя четверть века: как Абхазия отметила юбилей Победы

В воскресенье 30 сентября Абхазия празднует День Победы и Независимости. В честь этого праздника на площади Свободы в Сухуме состоялся юбилейный военный Парад. О том, как прошел военный парад Победы, что особенно воодушевило присутствующих на нем, как его оценили гости и жители республики, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Юбилейный

На небе не было ни облачка. Сама природа была на стороне праздника, и слегка жаркие лучи солнца не помешали заполнить всю прилегающую к площади Свободы в Сухуме территорию людям, которые заранее приготовили свои телефоны к съемкам. Волнительное ожидание скрашивали песни, рожденные войной.

Прежде чем начался военный парад Победы, по площади Свободы прошли ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Среди них были не только граждане республики, но и добровольцы с Северного Кавказа, из Краснодарского края, Турции, Приднестровья, Южной Осетии. Присутствующие на церемонии встретили их бурными аплодисментами.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Настало время приступать к официальной части праздника. На площадь вынесли Государственный флаг и Знамя Победы Абхазии. Министр обороны республики Мираб Кишмария принял парад и доложил о полной готовности всех военных расчетов главнокомандующему Абхазии Раулю Хаджимба.

© Sputnik Константин Грецов Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Президент республики в своей поздравительной речи подчеркнул, что народ Абхазии выстрадал свою священную свободу, положив на ее алтарь жизни сотен и тысяч своих отважных сынов и дочерей. В этой неравной борьбе с грузинскими полчищами, вероломно вторгшимися на территорию Абхазии в августе 1992 года, рядом с абхазами встали представители братских народов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

"По призыву Конфедерации народов Кавказа люди шли к нам тернистыми горными тропами, и по прибытии в сражающуюся Абхазию вступали в ряды ее доблестных защитников! Наш народ никогда не забудет о том, какую консолидирующую и организаторскую роль сыграли в формировании общекавказского движения в поддержку Абхазии такие яркие и волевые личности как Юрий Калмыков, Султан Сосналиев, Муса Шанибов, Юсуп Сосланбеков, Адам Хуаде и другие признанные лидеры", — сказал глава государства.

Началось самое интересное – военный марш. Парадные расчеты Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, Министерства обороны Республики Южная Осетия, а также казаки Черноморского, Донского и Кубанского войска при полном параде чеканным шагом прошли вдоль заграждений и трибуны под торжественную музыку. Особый восторг вызвали молодые курсанты военного училища и сотрудники МЧС Абхазии. То, что население страны питает особые чувства к этому ведомству, ни для кого не секрет.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Дикторы объявили о приближении абхазской артиллерии, история которой берет свое начало с сентября 1992 года. На фоне батарей полковых минометов, зенитных установок, гаубиц и "Града" было сделано немало селфи, которые впоследствии вылились в просторы интернета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

На радость детворы, да и взрослых тоже, на площади появилась военная техника. Бурными овациями встретили легендарный танк Т-55 с позывным "01". Эта машина знаменита тем, что она стала первой "добычей" абхазских ополченцев в самом начале войны. Старенький танк выглядел свежо и бодро. Долгое время он стоял как памятник на пьедестале в одной из сухумских военных частей, но весной 2018 года группа энтузиастов поставила его на ход.

В небе пролетела авиация. Вертолет Ми-8 на высоте птичьего полета пронес громадный флаг, а штурмовики Л-39 оставили за собой линии цветов абхазской государственной символики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Авиация на военном параде

Неожиданно железные "кони" сменились на настоящие. Цокая копытами, вслед за техникой по площади прошли всадники — члены Конно-спортивной федерации Абхазии.

В честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии в рамках акции "Бессмертный полк" с фотографиями близких людей прошли около полутора тысяч человек.

© Sputnik Константин Грецов Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

Улыбки на лицах присутствующих на параде людей вызвала молодежь Абхазии. Никто не ожидал, что шествие творческих коллективов прервется на зажигательные танцы и веселое шоу, а гимнасты, борцы, каратисты и боксеры умело продемонстрировали свои спортивные навыки. Неподалеку от них то и дело приземлялись парашютисты, десантировавшие с вертолетов. Внизу их горячо принимали удивленные зрители.

© Sputnik Константин Грецов Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

На этом завершился юбилейный Парад Победы Абхазии, но расходиться никто не торопился.

Красочно и интересно

Под сильным впечатлением остался Руслан Кур-оглы из Ткуарчала, организацию парада он охарактеризовал "сильнейшей".

"Я за столько лет своей жизни увидел немало парадов, но так красочно и организовано, как сегодня, впервые. Сильнейшая организация, на высшем уровне. И погода была отличной, а настроение хорошее", — поделился Кур-оглы.

Элана Пархцалия с особым интересом наблюдала за парадом, так как ее отец, подполковник Абхазской армии Гарик Парцхалия был среди участников праздничной церемонии. Больше всего ей понравилось прохождение военной техники, на одной из машин был ее отец.

Момент, когда над площадью пролетела авиация, ветерану войны Эльзе Квициния напомнил о трагическом периоде войны.

© Sputnik / Илона Хварцкия Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

"Я воевала на Гумистинском фронте и хорошо помню, когда "крокодилы" подлетали к нам и начинали обстрел. Сам парад прошел очень хорошо, за что хочу сказать спасибо всем организаторам", — сказала Квициния.

Роина Асландзия воодушевило наличие в Абхазской армии такого количества военной техники. Он выразил надежду на то, что в будущем появятся и более современные модели вооружения.

"Этому праздничному дню сопутствуют и смех, и слезы. Сегодня мы вспоминаем наших защитников, которые сложили головы за наше будущее и дай бог, чтобы мы никогда их не подвели", — пожелал Асландзия.

Шестилетний Баграт Гогиа был в восторге от танков. На вопрос, не хочет ли он стать танкистом, малыш ответил, что сначала надо закончить школу.

Гурам Скверия из села Пакуаш — ветеран Отечественной войны народа Абхазии. После окончания войны долгое время был разведчиком. Он выразил радость по поводу того, что военную технику удалось сохранить в хорошем состоянии.

Журналистка из Кабардино-Балкарии Элина Караева уже не в первый раз освещает празднование Дня Победы Абхазии. Она призналась, что в такие минуты испытывает особые чувства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме

"Я очень люблю Абхазию и не первый раз сюда приезжаю. Невозможно передать словами чувства, которые испытываешь при виде того, как почитают этот день. Я очень рада, что ваша страна сегодня пребывает в мире", — отметила Караева.

30 сентября 1993 года Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур. В войне против Грузии с абхазской стороны погибли около 3,5 тысяч человек, порядка пяти тысяч получили ранения и более двухсот человек пропали без вести.