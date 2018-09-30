Парад машин и тосты: праздник Победы на улицах Сухума

Асмат Цвижба, Sputnik

Столица основательно подготовилась к празднованию юбилейного Дня Победы и Независимости Абхазии. Еще за несколько дней до праздника автомобилисты украсили свои машины абхазской символикой, и 30 сентября все дороги были заполнены национальными атрибутами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт на набережной

Главные праздничные мероприятия прошли по традиции на набережной Махаджиров. Для гостей и жителей столицы администрация Сухума организовала праздничный концерт с участием певцов абхазской эстрады. Музыканты исполнили песни военного времени и современные абхазские хиты.

Семья Никифоровых из Самары впервые посетила Абхазию и попала на празднование юбилея Победы и Независимости. По их словам, атмосфера исторического праздника чувствовалась еще за несколько дней.

"Мы уже почти неделю в Абхазии, и дух приближающегося праздника нам почувствовался сразу. Но именно сегодня мы ярко видим, насколько эта Победа была важна для вашего маленького народа и как она его сплотила. Именно за этими человеческими чувствами туристы и приезжают к вам, несмотря на некоторые недостатки", — отметил глава семейства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт на набережной

Праздничное настроение создавали не столько песни и пляски, сколько сами сухумчане. Ветераны на лавочках вспоминали самые веселые и грустные истории из окопов, а молодое поколение переоделось в национальные абхазские костюмы и с гордостью прогуливалось по набережной.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спустя четверть века: как Абхазия отметила юбилей Победы

Для трехлетнего Закана это первый юбилей Победы и независимости. Специально к празднику молодому джигиту сшили черкеску и башлык. По словам мамы малыша, форму подбирали всей семьей.

"Костюм мы специально сшили ко Дню Победы и Независимости, чтобы удивить нашего деда. Он ветеран войны и участвовал во всех важных наступлениях. Думаю, ему станет приятно, что мы не забываем традиции своего народа и тех, кому мы обязаны сегодняшней независимостью", — считает мама Закана.

Для Закана и его сверстников Всемирный абхазо-абазинский конгресс подготовил специальную детскую программу. Персонажи из любимых мультфильмов устроили конкурс для детей, а за особые достижения участников наградили призами.

"Сегодня мы решили организовать программу специально для детей вместе с благотворительной организацией "Киараз". Они привезли детей участников войны народа Абхазии, большинство из которых носят звание героев. Для них мы подготовили флешмобы, аквагримы, выступление аниматоров и другие интерактивные игры", — рассказал исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт на набережной

Взрослые тоже не скучали. С "Брехаловки" доносились тосты за свободу и независимость Абхазии, а участники дневного парада "маршировали" по набережной в парадной форме, то и дело останавливаясь, чтобы сделать фотографии с туристами.