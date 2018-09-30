Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы

О том, как прошел праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На стадион "Динамо" вечером 30 сентября не пройти. Сюда стекались люди со всех концов Абхазии, а также гости, которые приехали в республику разделить радость Победы. "Динамо" настолько переполнился, что яблоку негде было упасть, разве что на поле, где и должно проходить феерическое шоу.
— Дорогие друзья, ровно через 15 минут Абхазское телевидение начнет прямую трансляцию мероприятия. Поэтому концерт начнется через 15 минут, — звучит зычный голос, за которым следуют одобрительные возгласы и аплодисменты.
Проходит десять минут. Зрители аплодисментами и посвистыванием нетерпеливо вызывают артистов на сцену.
Гаснет свет. Появляются огни на трибуне — зрители включают фонари на смартфонах. На главном экране появляются кадры старого Сухума. Начинается.
Танец агрессоров
Феерическое шоу ко Дню Победы начинается с театрализованной постановки. Артисты изображают довоенную Абхазию, мирную жизнь, суету, абхазскую свадьбу, радость. Фоном заучат голоса из советского прошлого и старые хиты. Но все в доли секунды сменяется.
— Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию.
Начинается страшная война. Чеканя шаг на поле выходят люди в черных плащах и военной форме, которые исполняют танец агрессоров.
Первый номер завершается, артисты молниеносно покидают "сцену". Юные зрители рядом спрашивают: "А это злые люди уходят?"
Не успевают они получить ответ, на сцене уже следующий номер.
Аксакалы в бурках под героическую песнь "Ахахаи" выходят в центр, за ними в ряд выстраиваются джигиты в белых черкесках. Начинается танец с кинжалами, символизирующий единство и борьбу Абхазского народа.
Вскоре люди в черном и белом сливаются в едином танце-битве двух армий. Черные олицетворяют грузинское войско, а джигиты в белых черкесках — абхазов и братские народы, вставшие на защиту Абхазии.
Битва завершается. На экране появляются фотографий защитников Абхазии, которые сложили голову за свободу и независимость. Трибуны стоя провожают сменяющие друг друга лица.
Завершается театрализованное представление. Под гимн Абхазии на поле выносят государственный флаг.
Танцы и песни
Во второй части феерического шоу зрителей решили удивить кавказскими танцами.
Гимн светлого будущего
На юбилейном концерте к 25-летию Дня Победы и Независимости Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Она специально приехала поздравить страну и народ песней "Абхазия моя". Музыку на стихи Ирины Секачевой к юбилейной дате написал композитор Максим Фадеев.
Сама прима назвала песню абсолютным эксклюзивом. Такой песни в репертуаре Хиблы Герзмава еще не было.
Прима выразила надежду, что песня останется в сердцах абхазского народа и дети будут ее петь. Для нее "Моя Абхазия" стала гимном мира и светлого будущего.
Завершилось феерическое шоу, посвященное 25-летию Победы и Независимости Абхазии, ярким салютом.