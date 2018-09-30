Песня от примы и театрализованное шоу: Абхазия отметила День Победы

В праздник Победы и Независимости Абхазии оперная дива Хибла Герзмава подарила своему народу эксклюзивную песню "Моя Абхазия".

О том, как прошел праздничный концерт к 25-летию Победы и Независимости Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На стадион "Динамо" вечером 30 сентября не пройти. Сюда стекались люди со всех концов Абхазии, а также гости, которые приехали в республику разделить радость Победы. "Динамо" настолько переполнился, что яблоку негде было упасть, разве что на поле, где и должно проходить феерическое шоу.

— Дорогие друзья, ровно через 15 минут Абхазское телевидение начнет прямую трансляцию мероприятия. Поэтому концерт начнется через 15 минут, — звучит зычный голос, за которым следуют одобрительные возгласы и аплодисменты.

Проходит десять минут. Зрители аплодисментами и посвистыванием нетерпеливо вызывают артистов на сцену.

Гаснет свет. Появляются огни на трибуне — зрители включают фонари на смартфонах. На главном экране появляются кадры старого Сухума. Начинается.

Танец агрессоров

Феерическое шоу ко Дню Победы начинается с театрализованной постановки. Артисты изображают довоенную Абхазию, мирную жизнь, суету, абхазскую свадьбу, радость. Фоном заучат голоса из советского прошлого и старые хиты. Но все в доли секунды сменяется.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт

Оглушающий звук намекает на перепитии. На экране появляются председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба и диктор Абхазского телевидения Зураб Аргун со словами, до боли знакомыми каждому абхазу.

— Под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию.

Начинается страшная война. Чеканя шаг на поле выходят люди в черных плащах и военной форме, которые исполняют танец агрессоров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт

Первый номер завершается, артисты молниеносно покидают "сцену". Юные зрители рядом спрашивают: "А это злые люди уходят?"

Не успевают они получить ответ, на сцене уже следующий номер.

Аксакалы в бурках под героическую песнь "Ахахаи" выходят в центр, за ними в ряд выстраиваются джигиты в белых черкесках. Начинается танец с кинжалами, символизирующий единство и борьбу Абхазского народа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт

Вскоре люди в черном и белом сливаются в едином танце-битве двух армий. Черные олицетворяют грузинское войско, а джигиты в белых черкесках — абхазов и братские народы, вставшие на защиту Абхазии.

Битва завершается. На экране появляются фотографий защитников Абхазии, которые сложили голову за свободу и независимость. Трибуны стоя провожают сменяющие друг друга лица.

Завершается театрализованное представление. Под гимн Абхазии на поле выносят государственный флаг.

Танцы и песни

Во второй части феерического шоу зрителей решили удивить кавказскими танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздничный концерт

Гимн светлого будущего

Поздравить абхазский народ в республику приехали ансамбли имени Моисеева, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", Государственный ансамбль песни и танца Республики Южная Осетия "Симд", театр танца КЧР и другие.

На юбилейном концерте к 25-летию Дня Победы и Независимости Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Она специально приехала поздравить страну и народ песней "Абхазия моя". Музыку на стихи Ирины Секачевой к юбилейной дате написал композитор Максим Фадеев.

© Sputnik Константин Грецов Хибла Герзмава

Сама прима назвала песню абсолютным эксклюзивом. Такой песни в репертуаре Хиблы Герзмава еще не было.

Прима выразила надежду, что песня останется в сердцах абхазского народа и дети будут ее петь. Для нее "Моя Абхазия" стала гимном мира и светлого будущего.

Завершилось феерическое шоу, посвященное 25-летию Победы и Независимости Абхазии, ярким салютом.