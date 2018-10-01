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Заместитель Руководителя Федерального Казначейства Российской Федерации Сергей Прокофьева.

Рауль Хаджимба принял заместителя Руководителя Федерального Казначейства России

В Абхазии
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Делегация Федерального Казначейства Российской Федерации прибыла в Абхазию на празднование Дня Победы и Независимости республики Абхазия.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Заместителем Руководителя Федерального Казначейства Российской Федерации Сергеем Прокофьевым, передает пресс-служба президента Абхазии.

Сергей Прокофьев  поблагодарил президента за возможность принимать участие в юбилейных празднованиях.

"Праздник прошел прекрасно. Мне приходилось и раньше участвовать в таких мероприятиях, но уровень того, что было вчера, просто превосходен. Большое Вам спасибо за поддержку нашей родственной структуры, встречались с коллективом Казначейства, прорабатывали возможные варианты развития. Я знаю, сколько времени и сил Вы уделяли для создания Казначейства, и я знаю, что Вы активно продолжаете поддерживать наших коллег. Огромное Вам спасибо", — сказал Сергей Прокофьев.

Президент принял делегацию Приднестровской Молдавской Республики
© Фото : Пресс-служба Президента
Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ПМР
Глава государства поприветствовал гостя и отметил плодотворность сотрудничества между Минфином Абхазии и Казначейством России.

"Спасибо Вам, за то, что Вы здесь и вчера были на мероприятиях, которые оценили высоко. Взаимодействие между Казначействами для нас имеет большое значение", — сказал он.

Президент также подчеркнул, что первые шаги в работе Казначейства были не простыми. Они хорошо известны Министру финансов, все проекты были под жестким контролем. Это условие, которое необходимо государству. Мы рады и в дальнейшем сотрудничать в этом направлении.

Теги:
день победы, Абхазия


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