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Атанур Акусба

Атанур Акусба: Родина у нас одна и проблемы тоже общие

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Президент встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции, передает Апсныпресс.

Глава Союза казаков Донской области Николай Козицын в честь 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия подарил Президенту Абхазии Раулю Хаджимба Донского жеребца
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Глава Союза казаков Донской области подарил Раулю Хаджимба жеребца

"Абхазия — ваша страна тоже. Мы должны делить и радость, и горе", — сказал президент в приветственном слове.

"Когда мы находились в Сирии, я видел наших соотечественников, которые сохраняют традиции и культуру. Где бы ни находились наши соотечественники, они никогда не теряли Апсуара. И мы должны продолжать в том же направлении. Я рад вашему пребыванию здесь и уверен, нас объединяют  не только праздники, но и наше государство, и Апсуара. Нужно сохранить все, чего мы добились, проливая кровь во время войны", — заявил Рауль Хаджимба.

Председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба поздравил Главу государства и народ Абхазии с важнейшим государственным праздником.

"Мы приезжаем сюда, на свою Родину, принимаем участие в мероприятиях. И проблемы тоже у нас едины. Вы не должны решать их одни, есть направления, в которых и мы можем оказать помощь. Первостепенной задачей всегда остаётся сохранение языка. Нас очень обрадовало то, что вчера Парад Победы прошел на абхазском языке".

Руководитель регионального отделения ВААК в Турции Ахмет Хапат подчеркнул, что диаспора будет делать для Абхазии все, что в ее силах и знает, какой потенциал есть у этой страны.

Глава государства встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции.
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Глава государства встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции.

 

Теги:
диаспора, Абхазия


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