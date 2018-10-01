Президент наградил медалью "За Победу" представителей Северного Кавказа

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией представителей республик Северного Кавказа, оказывавшими всестороннюю помощь республике в годы Отечественной войны 1992-1993 годов. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии. © Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Атанур Акусба: Родина у нас одна и проблемы тоже общие

"Мы искренне рады видеть вас, тех, кто поддерживал Абхазию в трудное время и сегодня продолжает активно работать вместе с нами. Спасибо за то, что все эти годы, несмотря на трудности и сложности, вы рядом с Абхазией", — сказал президент.

Общественный деятель, депутат Верховного Совета России в 1990-1993 годах Мухамедин Тумов поздравил президента с 25-летием Дня Победы и Независимости.

"Я имел счастье во время войны не раз встречаться с Владиславом Ардзинба. Это был действительно великий сын абхазского народа. 14 августа прозвучал голос Юрия Хамзатовича Калмыкова. Он призвал весь адыгский мир и все республики Северного Кавказа идти на помощь Абхазии", — вспомнил он.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с делегацией представителей республик Северного Кавказа, оказывавшими всестороннюю помощь Республике Абхазия в годы Отечественной войны 1992-1993 годов

Бывший председатель Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслан Гвашев пожелал народу Абхазии мира и процветания.

"В языковой сфере много проблем, но я дождался, услышал новость, которая привела меня сюда. Она дала мне крылья. Это то, что все военное действо на площади вы провели на абхазском языке. Спасибо вам, что эта земля помнит имена Султана Сосналиева, Юрия Калмыкова, Заура Налоева, Шанибова, ныне здравствующего. Это отмечалось и в ваших выступлениях", — сказал Руслан Гвашев.

Президент вручил орден "Ахьдз-Апша" третьей степени за оказание всестороннего содействия Абхазии в период Отечественной войны и вклад в организацию добровольческого движения Мухамедину Тумову.

За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии президент вручил юбилейные медали "За победу": Мухамедину Тумову, Мухамеду Кушхову, Владимиру Канлоеву, Нихату Биданоко, Хамиду Абрегову, Беталу Готыжеву, Альберту Бекову, Зауру Хоконову, Олегу Гусейнову, Владимиру Мешеву, Эдуарду Абазову, Хазраилю Кидакоеву, Заурбию Чундышко, Музариту Бжахову, Деньге Халидову, Руслану Гвашеву.

Медалью "За победу" за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии также награждены: Барасби Бгажноков, Жантемир Губачиков, Жиляби Калмыков, Валерий Хатажуков, Хаути Шериев, Артур Пшуноков, Асланбек Битоков, Юрий Шанибов, Надждет Мешвез, Мухамед Тхагалегов, Мурадин Думанов, Халдун Лейба, Беслан Битоков, Леонид Шогенов, Аскер Аджигириев.