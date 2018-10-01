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Единый билет

"Единым билетом" в Абхазию воспользовались более двух тысяч человек

© Фото : http://transdir.ru
В Абхазии
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Перевозки пассажиров в Абхазию по "единому" билету завершились 30 сентября.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В 2018 году для поездки в Абхазию "единым" билетом воспользовалось более двух тысяч пассажиров. Об этом сообщает "Кубань 24" со ссылкой на пресс-службу Единой транспортной дирекции.

Единый билет
© Фото: transdir
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В 2018 году для поездки в Абхазию "единым" билетом воспользовалось более двух тысяч пассажиров. Как сообщает "Кубань 24" в 2018 году "единый" билет для поездки в Абхазию и Крым приобрели на 20% больше пассажиров в сравнении с 2017 годом.

Поездки в Абхазию из Сочи производились с 1 июня по 30 сентября. В этом году цена билет была снижена, а также были удобные нововведения для пассажиров. Воспользоваться услугой можно было при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи.

Проездной можно было оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки. В летнем расписании было девять отправлений, в том числе в ночное время.

Теги:
билеты, Абхазия


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