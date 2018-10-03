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Из России в Абхазию: депутат назвал условие поставок электроэнергии

© Sputnik / Artem Kreminsky
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (89)
46640

Российская компания "Россети" поможет республике избежать энергодефицита, если будет создано совместное предприятие.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik, Мария Шелудякова. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с российскими депутатами возможность поставок электроэнергии от генерирующих объектов Краснодарского края, сообщил Sputnik Абхазия депутат Госдумы РФ Владимир Катенев после переговоров с главой государства.

ЛЭП
© Фото: José Alejandro Cuffia
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Визит делегации комитета Госдумы по делам СНГ в Абхазию был приурочен к годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии.

По словам Катенева, энергетическая компания "Россети" могла бы инвестировать в модернизацию энергосистемы республики: уже проведены предварительные расчеты, известна стоимость проекта и объем затрат. Абхазия также согласна сотрудничать с Россией в сфере энергетики, сообщил он. Стороны пока определяют условия такого взаимодействия, заявил депутат.

Энергосистема Абхазии нуждается в срочных инвестициях. Мощностей не хватает даже для текущего потребления. Препятствием к заключению контракта стали ограничения в абхазском законодательстве, запрещающие иностранные инвестиции в энергетической отрасли.

Катенев отметил, что решить проблему можно созданием совместного предприятия двух стран. Это упростит механизм инвестирования.

Архивное фото Ээнергетических объектов
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Депутат отметил, что вопрос права собственности для "Россетей" сторонам еще предстоит обсудить.

Абхазия может столкнуться с серьезным энергодефицитом из-за остановки в начале 2019 года на длительный ремонт Ингурской ГЭС (1,3 ГВт, находится в совместном ведении Абхазии и Грузии), которая остается основным источником электроэнергии.

"До сих пор непонятно, кто будет заказчиком ремонтных работ на гидроэлектростанции – грузинская сторона, абхазская сторона, или это будет межгосударственный проект. Проблемы есть, они обсуждались, но механизм их решения озвучен не был", – подчеркнул Катенев.

Ремонт гидроэлектростанции должен начаться в феврале 2019 года. Он займет не менее трех с половиной месяцев.

Сети Абхазии изношены. Электроэнергия поставляется с ИнгурГЭС, управление которой осуществляется грузинской стороной. Возникающий энергодефицит в аварийном порядке закрывается российской стороной. По словам гендиректора комплекса Ингур ГЭС Левана Мебония, покрывать образующийся у Абхазии дефицит грузинская сторона в этот раз не намерена. По самым скромным подсчетам это потребует до 1,5 миллиарда рублей. Также имеются технические ограничения для поставки из России необходимого республике объема электроэнергии через старую ЛЭП "Псоу-Бзыбь", требующую модернизации.

25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны широко отметили в Абхазии 30 сентября. В календаре республики этот день значится как День Победы и Независимости. Помимо делегации российских депутатов, в торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (89)


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