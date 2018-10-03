Из России в Абхазию: депутат назвал условие поставок электроэнергии

СУХУМ, 3 окт — Sputnik, Мария Шелудякова. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с российскими депутатами возможность поставок электроэнергии от генерирующих объектов Краснодарского края, сообщил Sputnik Абхазия депутат Госдумы РФ Владимир Катенев после переговоров с главой государства.
Визит делегации комитета Госдумы по делам СНГ в Абхазию был приурочен к годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии.
По словам Катенева, энергетическая компания "Россети" могла бы инвестировать в модернизацию энергосистемы республики: уже проведены предварительные расчеты, известна стоимость проекта и объем затрат. Абхазия также согласна сотрудничать с Россией в сфере энергетики, сообщил он. Стороны пока определяют условия такого взаимодействия, заявил депутат.
Энергосистема Абхазии нуждается в срочных инвестициях. Мощностей не хватает даже для текущего потребления. Препятствием к заключению контракта стали ограничения в абхазском законодательстве, запрещающие иностранные инвестиции в энергетической отрасли.
Катенев отметил, что решить проблему можно созданием совместного предприятия двух стран. Это упростит механизм инвестирования.
Депутат отметил, что вопрос права собственности для "Россетей" сторонам еще предстоит обсудить.
Абхазия может столкнуться с серьезным энергодефицитом из-за остановки в начале 2019 года на длительный ремонт Ингурской ГЭС (1,3 ГВт, находится в совместном ведении Абхазии и Грузии), которая остается основным источником электроэнергии.
"До сих пор непонятно, кто будет заказчиком ремонтных работ на гидроэлектростанции – грузинская сторона, абхазская сторона, или это будет межгосударственный проект. Проблемы есть, они обсуждались, но механизм их решения озвучен не был", – подчеркнул Катенев.
Ремонт гидроэлектростанции должен начаться в феврале 2019 года. Он займет не менее трех с половиной месяцев.
Сети Абхазии изношены. Электроэнергия поставляется с ИнгурГЭС, управление которой осуществляется грузинской стороной. Возникающий энергодефицит в аварийном порядке закрывается российской стороной. По словам гендиректора комплекса Ингур ГЭС Левана Мебония, покрывать образующийся у Абхазии дефицит грузинская сторона в этот раз не намерена. По самым скромным подсчетам это потребует до 1,5 миллиарда рублей. Также имеются технические ограничения для поставки из России необходимого республике объема электроэнергии через старую ЛЭП "Псоу-Бзыбь", требующую модернизации.
25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны широко отметили в Абхазии 30 сентября. В календаре республики этот день значится как День Победы и Независимости. Помимо делегации российских депутатов, в торжествах принял участие президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.