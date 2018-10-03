Сближение Сухума и Москвы: что предложили российские депутаты

Депутаты Госдумы участвовали в Абхазии в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы и Независимости. Абхазия отмечает 25-летие со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии 30 сентября.

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Члены комитета Госдумы по делам СНГ провели встречи с президентом Абхазии Хаджимба и абхазскими депутатами в рамках визита, приуроченного к годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии.

Российские депутаты 1 октября обсудили со своими абхазскими коллегами запрет на приобретение жилья в Абхазии российскими гражданами. Этот вопрос остается одним из самых острых в двусторонней повестке.

В соответствии с абхазским законодательством, иностранцы не могут приобрести недвижимость в Абхазии. Для покупки жилья россиянину необходимо оформить его на гражданина республики или же войти в состав юридического лица, зарегистрированного в стране. Россияне часто оформляли дома и квартиры на незнакомых людей и оставались без денег.

Покупка недвижимости – чего ждать

Депутаты подняли вопрос предоставления жилья нерезидентам страны в контексте другой проблемы – выдачи материнского капитала жителям Абхазии с российским гражданством. Эти темы тесно связаны, так как материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Недвижимость в Абхазии: изменится ли ситуация для нерезидентов

Член комитета Госдумы по делам СНГ Павел Шперов подчеркнул, что действие абхазского закона "О недвижимости" ограничивает граждан России.

"Гражданка РФ, проживающая в Абхазии и родившая здесь детей, не имеет права оформить недвижимость для улучшения жилищных условий", — пояснил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы Константин Затулин также подчеркнул, что большая часть населения Абхазии имеет двойное гражданство, однако граждане России имеют меньше прав, чем граждане Абхазии.

"Когда вы говорите о материнском капитале, вы решаете вопрос населения Абхазии, которое живет здесь и имеет второй российский паспорт. Это необходимо обсудить вместе с вопросами о гражданстве и о правах граждан двух стран", — отметил он.

Без неудобств на границе

Возможность упрощения пересечения границы между двумя государствами стала одной из главных тем в повестке заседания. Переход границы создает очень много неудобств, заявил абхазский парламентарий Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путин: работа по увеличению пропуска на абхазо-российской границе продолжится

"Граница с Грузией охраняется совместно абхазскими и российскими пограничниками. Внешней угрозы нет, она нейтрализована спецслужбами. Пересечение границы нужно упростить", — сказал Бжания.

Российский депутат Константин Затулин поддержал коллегу и подчеркнул, что вопрос пересечения границы – тема для серьезного обсуждения на самом высоком уровне, на уровне президентов Абхазии и России. Оба государства заинтересованы в облегчении пропуска на границе, так как в кавказскую республику едет много отдыхающих из России.

Паспорт для соотечественников

Россия и Абхазия проводят консультации по упрощению выдачи российского гражданства соотечественникам, проживающим на территории Абхазии.

В 2012 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил ускорить получение российского гражданства носителям русского языка. Однако обязательным условием получения российского паспорта является отказ от гражданства другого государства. Затулин считает необходимым отменить это условие.

25-летие со дня окончания Отечественной войны народа Абхазии широко отмечалось в республике 30 сентября. Помимо делегации российских депутатов, в торжествах участвовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.