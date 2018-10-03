16:32 03 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.42
  • EUR75.74
Поиск
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев

Дмитрий Медоев: поиск друзей Абхазии и Южной Осетии должен продолжаться

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
Получить короткую ссылку
50 0 0

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым в среду 3 октября.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиск друзей Абхазии и Южной Осетии должен продолжаться, сказал глава МИД ЮО Дмитрий Медоев на встрече с главой МИД Абхазии Дауром Кове в среду 3 октября.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев отметил, что делегация ЮО с удовольствием прибыла в Сухум для принятия участия в праздновании 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и коллектив МИДа с этой знаменательной датой. Чуть раньше мы отмечали десятилетие признания Абхазии и Южной Осетии, и эта праздничная череда вписывается в юбилейный год", — отметил Медоев.

У Абхазии и Южной Осетии одни и те же цели и задачи – расширение географии нашего присутствия в мире, чтобы больше стран узнавало о наших государствах, добавил он.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
© Sputnik / Владимир Песня
Дмитрий Медоев: начинал в разведке, воевал в Абхазии

Южная Осетия и Абхазия будут продолжать сотрудничество для продвижения интересов республик в мире, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ЮО.

В честь юбилейной даты – 10-летие признания ЮО – в МИДе Южной Осетии создали ведомственную награду за вклад в международное сотрудничество.

"26 августа, когда мы отмечали десятилетие признания независимости, первые награды получили министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы МИД Григорий Карасин, директор территориального четвертого управления департамента стран СНГ и ряд наших дипломатов – ветеранов", — отметил Медоев.

По принятому решению, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа награждены медалью.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым

"Вы награждены этой медалью вместе с отцом Виссарионом, он большой друг нашей страны, внес большой вклад в международные отношения, в первую очередь в отношения между нашими странами", — сказал Медоев.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове сказал, что рад приветствовать делегацию Южной Осетии в Абхазии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
© Sputnik Наталья Айриян
Бибилов: народ Абхазии отстоял свое право на свободную и мирную жизнь

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в празднованиях, посвященных 25-летию Победы и Независимости Абхазии, для нас очень важно понимание того, что братский осетинский народ всегда находится рядом с нами. В тяжелые минуты вы были первыми, кто находился рядом с абхазским народом", — подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Отношения Абхазии и Южной Осетии имеют хорошую динамику и будут развиваться в поступательном направлении, уверен он. Глава МИДа Абхазии отметил, что была возможность обсудить со своим коллегой предстоящий раунд Женевских дискуссий, где есть возможность говорить о существующих проблемах.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

  • Вход в Даугавпилсскую крепость через Николаевские ворота
    Быть или не быть?

    В Союзе самоуправлений Латвии считают, что издания на русском для определённых краёв — необходимость, в Центре госязыка не согласны.

  • Паром Regina Seaways, горевший в Балтийском море
    Вернулись в порт

    Пассажирский паром Regina Seaways, на котором произошло задымление во время плавания в Балтийском море, благополучно прибыл в Клайпеду.

  • Люди в городе
    Молдова ждет!

    Власти Молдовы намерены упростить визовый режим для иностранцев. Соответствующие поправки в законодательство предлагает ввести МИД.

  • Чи да!
    "Кто ты?"

    Видео, на котором мужчина пристает к прохожим с фразой на осетинском "Чи да?", набрало более миллиона просмотров в YouTube.

  • Ovçu
    Под прицелом

    Браконьер, попытавшийся незаконно поохотиться на территории одного из азербайджанских заповедников, ранил егерей и сбежал.

  • Премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Арарат Мирзоян на митинге перед зданием Парламента (2 октября 2018). Еревaн
    Я уйду!

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую отставку с поста главы правительства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Последствия цунами в Индонезии
Разрушительные последствия цунами в Индонезии
''Черный октябрь'' 1993 года
''Черный октябрь'' 1993 года: архивные кадры
Ядерное оружие
Ядерное оружие: кто и чем угрожает миру

Соцсети

Sputnikabkhazia