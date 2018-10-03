Дмитрий Медоев: поиск друзей Абхазии и Южной Осетии должен продолжаться

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым в среду 3 октября.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поиск друзей Абхазии и Южной Осетии должен продолжаться, сказал глава МИД ЮО Дмитрий Медоев на встрече с главой МИД Абхазии Дауром Кове в среду 3 октября.

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев отметил, что делегация ЮО с удовольствием прибыла в Сухум для принятия участия в праздновании 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и коллектив МИДа с этой знаменательной датой. Чуть раньше мы отмечали десятилетие признания Абхазии и Южной Осетии, и эта праздничная череда вписывается в юбилейный год", — отметил Медоев.

У Абхазии и Южной Осетии одни и те же цели и задачи – расширение географии нашего присутствия в мире, чтобы больше стран узнавало о наших государствах, добавил он.

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Южная Осетия и Абхазия будут продолжать сотрудничество для продвижения интересов республик в мире, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства ЮО.

В честь юбилейной даты – 10-летие признания ЮО – в МИДе Южной Осетии создали ведомственную награду за вклад в международное сотрудничество.

"26 августа, когда мы отмечали десятилетие признания независимости, первые награды получили министр иностранных дел России Сергей Лавров, заместитель главы МИД Григорий Карасин, директор территориального четвертого управления департамента стран СНГ и ряд наших дипломатов – ветеранов", — отметил Медоев.

По принятому решению, министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа награждены медалью.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове встретился со своим коллегой из Южной Осетии Дмитрием Медоевым

"Вы награждены этой медалью вместе с отцом Виссарионом, он большой друг нашей страны, внес большой вклад в международные отношения, в первую очередь в отношения между нашими странами", — сказал Медоев.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове сказал, что рад приветствовать делегацию Южной Осетии в Абхазии.

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"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в празднованиях, посвященных 25-летию Победы и Независимости Абхазии, для нас очень важно понимание того, что братский осетинский народ всегда находится рядом с нами. В тяжелые минуты вы были первыми, кто находился рядом с абхазским народом", — подчеркнул министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Отношения Абхазии и Южной Осетии имеют хорошую динамику и будут развиваться в поступательном направлении, уверен он. Глава МИДа Абхазии отметил, что была возможность обсудить со своим коллегой предстоящий раунд Женевских дискуссий, где есть возможность говорить о существующих проблемах.