Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 октября около 17:15 в районе Черной речки, в результате один человек погиб.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Следствие Гудаутского РОВД проводит доследственную проверку по факту ДТП на автодороге "Псоу-Ингур", рассказали Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии.

Водитель автомобиля Mazda не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda, 1993 года рождения, погиб на месте.

"Жительница Гагры, 1957 года рождения, жительница Кировской области, 1961 года рождения, уроженка Гагры, 1967 года рождения, жительница Ярославля, 1941 года рождения, были доставлены в Гудаутскую больницу с телесными повреждениями. Также женщина из Новосибирской области, 1984 года рождения, мужчина из Москвы, 1985 года рождения, женщина из Якутии, 1949 года рождения, были доставлены в Гагрскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущены", — отметили в пресс-службе МВД.

Водитель Mercedes-Benz Sprinter, 1956 года рождения, с травмами также был госпитализирован.