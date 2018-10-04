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Таможенный пост, архивное фото

Новый рекорд: более миллиона автомобилей пересекли российско-абхазскую границу

© Sputnik / Игорь Зарембо
В Абхазии
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В пиковые дни августа границу ежедневно пересекало около 55 тысяч человек в сутки.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Рекордное количество машин пересекло российско-абхазскую границу за последние пять месяцев, сообщает Кубань-ТВ со ссылкой на Пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Флаг Россия Абхазия
© Sputnik
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Впервые за всю историю пропускного пункта "Адлер" пограничники оформили на въезд и выезд из России более одного миллиона автомобилей. По сравнению с рекордным 2017 годом, транспортный поток возрос на 5 %.
Пассажиропоток же сохранялся на прежнем уровне. В этом году в обоих направлениях проследовало более пяти миллионов человек.

В середине августа – пик сезона –  границу ежедневно пересекали около 55 тысяч человек.

Сейчас же нагрузка на пропускном пункте упала. Пассажирский и транспортный потоки в среднем в сутки едва превышают 30 тысяч граждан и порядка шести тысяч автомобилей. Рост трафика следует ожидать в "цитрусовый сезон". 

За пять месяцев выявлены трое нарушителей госграницы. Они пытались пересечь рубеж по чужим или поддельным паспортам.

Теги:
государственная граница, Пограничное управление ФСБ РФ, Абхазия, Россия


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