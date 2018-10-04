Новый рекорд: более миллиона автомобилей пересекли российско-абхазскую границу

В пиковые дни августа границу ежедневно пересекало около 55 тысяч человек в сутки.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Рекордное количество машин пересекло российско-абхазскую границу за последние пять месяцев, сообщает Кубань-ТВ со ссылкой на Пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Впервые за всю историю пропускного пункта "Адлер" пограничники оформили на въезд и выезд из России более одного миллиона автомобилей. По сравнению с рекордным 2017 годом, транспортный поток возрос на 5 %.Пассажиропоток же сохранялся на прежнем уровне. В этом году в обоих направлениях проследовало более пяти миллионов человек.

В середине августа – пик сезона – границу ежедневно пересекали около 55 тысяч человек.

Сейчас же нагрузка на пропускном пункте упала. Пассажирский и транспортный потоки в среднем в сутки едва превышают 30 тысяч граждан и порядка шести тысяч автомобилей. Рост трафика следует ожидать в "цитрусовый сезон".

За пять месяцев выявлены трое нарушителей госграницы. Они пытались пересечь рубеж по чужим или поддельным паспортам.