Урок для президента: история учительницы Валентины Давыдовой из Ткуарчала

Валентина Ивановна Давыдова 54 года работает в Ткуарчалской школе № 2. Через нее прошли сотни учеников, среди которых был и нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба.

О том, как 84-летняя женщина до сих пор не рассталась со школой, о волшебной формуле и как учился нынешний президент Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Валентина Ивановна Давыдова – среднего роста, стройная, с тонким станом, но с широкими плечами, которые говорят о ее крепком сложении и способности стойко переносить трудности – уже более 50 лет преподает математику и геометрию в Ткуарчалской русской школе № 2.

В строгом костюме лазурного цвета она стремительно заходит в класс, садится за свой учительский стол и заполняет тетрадку, которую использует вместо журнала. Настоящие классные журналы школа приобрела накануне, и оформить их еще не успели.

О возрасте Валентины Ивановны едва ли можно судить по седине и морщинам вокруг губ. С первого взгляда ей нельзя дать и 70. Но, как выясняется позже, учительнице пошел 85-й год. Несмотря на возраст, она все еще работает в школе. Правда, уже преподает только в одном классе – девятом, в котором всего-навсего девять учеников.

— Уже чисто физически не могу больше брать, – объясняет она.

Еще минута, Валентина Ивановна живо поднимается с места, становится в величественную позу и эмоционально начинает рассказывать о своей работе.

"У меня ученики самые хорошие! Независимо от того, как они учились, с удовольствием встречаю каждого ученика. Вот много лет назад я преподавала математику и геометрию Раулю Джумковичу Хаджимба. Он недолго у меня учился. У меня много учеников, но не за каждого я могла бы так болеть душой. Он не был отличником, но…", – не успевает Валентина Ивановна завершить предложение, уже звонок на урок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рауль Хаджимба и Валентина Давыдова

Про своего высокопоставленного ученика она расскажет, но немного позже.

Строгость и металл в голосе

Сегодня геометрия. Ученики девятого класса занимают свои места. Все они сидят по одному. Валентина Ивановна – учительница старой закалки. Для нее важно, чтобы дети не списывали друг у друга. Каждый должен понять материал и суметь его объяснить самостоятельно.

Валентина Ивановна выходит в центр класса, убрав руки назад, как командир в армии, приветствует учеников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учительница президента Рауля Хаджимба, Валентина Давыдова

— Как с задачами? Все в порядке? – металлическим голосом следом спрашивает она.

Школьники робко кивают. Валентина Ивановна верит и велит закрыть учебники и тетрадки. Начинается штудирование теории. Тема – "Треугольник". Педагог объясняла ее еще на прошлом уроке. Валентина Ивановна убеждена, если даже школьнику этот курс ничего не дает, то он хотя бы развивает его речь, учит сложные вещи объяснять просто.

— Что такое треугольник? – задает вопрос учительница.

Сразу поднимаются несколько рук. Но Давыдова спрашивает ученицу, сидящую возле окна. Ответ не устраивает ее — важна точность.

— Дети мои, эти вещи нужно знать точно! – восклицает учительница.

Неважные ответы школьников расстраивают ее. Как она признается, это самое больное место.

"Я говорила, я объясняла, указывала, где дополнительно прочитать. Так почему они не могут дома уделить немного времени и выучить? – недоумевает Давыдова. – Я считаю так: обучение в школе – процесс, делящийся ровно пополам. Школа обязана дать 50% знаний. Но математику и геометрию с одного слуха выучить нельзя. Значит, остальные 50% падает на работу дома".

Теория завершается решением задач. Валентина Ивановна направляется к старой советской доске, которая сохранилась, как новая. Над ней развешены такие же старые плакаты с основными математическими формулами.

Их Давыдова называет шпаргалками. Посередине на стене висят два портрета – президента России Владимира Путина и президента Абхазии Рауля Хаджимба, будто бы намекая ученикам, что завтра здесь могут быть их портреты. Когда-нибудь. Ведь сидя за этими же партами, на эти же шпаргалки смотрел будущий президент Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотографии президентов России и Абхазии в классе математики

Полвека с математикой

"Математику за то учить нужно, что она ум в порядок приводит", – бросает в нашу сторону Валентина Ивановна слова Ломоносова и направляется к цветам в ведерках из-под сметаны. –Даже если человек занимается далекой от этого предмета работой, все равно ему в жизни понадобится хотя бы элементарная математика. Где-то все равно что-то надо считать, кем бы ты ни работал. Потому я считаю, что нужно заниматься математикой".

Валентина Давыдова приехала в Ткуарчал в 1964 году по приглашению подруги. В шахтерский город она влюбилась с первого взгляда.

"Ночью перед моим приездом шел дождь, утром приезжаю в город, все свежо, трава, цветы, красивые деревья. Я сказала, буду работать здесь. Пришла в Гороно (городской отдел образования – ред.). Мне предложили несколько школ. Но выбрала русскую, потому что другого языка не знала. Как раз в русской школе накануне ушла учительница, и было вакантное место", – вспоминает она.

Преподавать математику Валентине Ивановне не сложно. Больше полувека самая точная наука буквально впиталась в нее. Теперь же, как шутит учительница, никак не выкорчевать ее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учительница президента Рауля Хаджимба, Валентина Давыдова

"И когда придет та, которая с косой, я ей скажу: "Подожди немного, я еще не всех научила математике". — Очень люблю этот предмет. И очень хочу, чтобы мои ученики знали так же, как я. Но не всем удается. Наверное, и не всем нужно", – признается Давыдова.

В то же время для Валентины Ивановны нет волшебной формулы для понимания царицы наук. Просто нужно систематически работать над собой, идти от простого к сложному, и все получится.

Своих учеников она считает самыми замечательными, потому что каждому из них она часть себя отдала. Каждого из них встречает с трепетом, несмотря на то, что прошло много лет.

Сами же ученики, по словам Валентины Ивановны, лишь спустя какое-то время понимают и причитания, и ругань, и возмущения педагога. Многие при встрече даже говорят: "Валентина Ивановна, не надо было ругать, не надо было причитать, надо было бить как следует". Но это уже, убеждена Давыдова, прерогатива родителей.

"На мой взгляд, это не приносит пользы. Пользу приносит общение. Чем больше родители и учителя общаются с детьми, тем лучше успехи в учебе у ребенка", – добавляет она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Учительница президента Рауля Хаджимба Валентина Давыдова

Звездные ученики

За 54 года преподавания у Валентины Давыдовой были и ученики, которые стали известны на всю республику и даже в мире. Среди них президент Абхазии Рауль Хаджимба. Будущий президент ей запомнился как честный, справедливый и порядочный.

"Он всегда был и в классе таким человечным. Его сверстники уважали. Конкретно не помню, какие у него отметки были, но точно отличником не был, учился хорошо. Был добросовестным. Он воспитывался в честной и порядочной семье. Если что-то где-то было не так, он откровенно говорил: "Я не готов". — А если выучил, то никаких вопросов не возникало. Уважаю его за честность, за порядочность в любом деле, что в государственных, что в общественных делах. Это в наше время о, как дорого стоит", – рассказала педагог.

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Кто-то из бывших учеников Давыдовой сейчас работает в Бостоне, кто-то – в Москве, кто-то в Питере. Педагога расстраивает то, что все они после учебы в вузе не вернулись на родину.

"Многие уезжают, потому что здесь им ничего не предлагают после учебы в вузе. И дети остаются в России, а вот это очень жаль, потому что идет отсев умных детей", – сетует она.

В советское время, убеждена педагог, было больше хороших учеников. Да и система была лучше. Если раньше все учебные пособия были доступны, то сегодня Валентине Ивановне приходится доставать их через посольство России в Абхазии.

"Стараюсь не отстать. Вот, я выписываю через наше посольство для школы дополнительные учебные материалы по математике. Прочитываю все от корки до корки, что нам сейчас будет необходимо с пятого по 11 классы. Я сканирую и отдаю каждому учителю, чтобы применяли то, что надо. Мы не отстаем от жизни. Это вот за все годы собралось вот столько", – указывает она на кипу брошюр и журналов в шкафу.

В целом все необходимое для полноценной работы, по признанию Валентины Давыдовой, в школе есть. Главное, чтобы у детей было желание учиться.