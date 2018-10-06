Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду метадона

20-летний мужчина был задержан в июле за попытку перевоза наркотического средства через Российско-Абхазскую границу.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Гражданин Абхазии приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку перевоза метадона в Сочи, сообщает Maksportal Sochi. © Sputnik / Виталий Белоусов Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков

В июле 2018 года преступник был задержан на Российско-Абхазской границе при попытке провезти с собой почти два грамма наркотического вещества.

"Материалы проверки сообщения о преступлении, вместе с изъятым наркотическим веществом, сотрудники краевого погрануправления передали по подследственности следователям УВД по г. Сочи. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

Адлерский районный суд приговорил гражданина Абхазии к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.