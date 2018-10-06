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Колючая проволока

Гражданин Абхазии осужден в Сочи за контрабанду метадона

© Фото: Robert Hickerson
В Абхазии
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20-летний мужчина был задержан в июле за попытку перевоза наркотического средства через Российско-Абхазскую границу.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Гражданин Абхазии приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку перевоза метадона в Сочи, сообщает Maksportal Sochi.

Наручники. Архивное фото.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В июле 2018 года преступник был задержан на Российско-Абхазской границе при попытке провезти с собой почти два грамма наркотического вещества.

"Материалы проверки сообщения о преступлении, вместе с изъятым наркотическим веществом, сотрудники краевого погрануправления передали по подследственности следователям УВД по г. Сочи. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

Адлерский районный суд приговорил гражданина Абхазии к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Теги:
арест, контрабандисты, метадон, осужденные, Сочи, Абхазия, Россия


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