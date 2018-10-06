Ментальная арифметика и 3D моделирование: чем занять современного ребенка в Сухуме

Для многих родителей школьная и детсадовская программа недостаточна для раскрытия полного потенциала и таланта ребенка. О том, чем занять ребенка в свободное время читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Хореографическая школа "Русский балет"

"Русский балет" – филиал международной сети хореографических школ. Впервые в Абхазии он открылся в феврале 2018 года.

© Sputnik Константин Грецов На занятии у хореографа Гунды Гагулия

Школа принимает детей от трех и до шестнадцати лет без предварительного отбора и конкурса. Педагоги – квалифицированные выпускники хореографических училищ и практикующие танцоры.

Хореографический класс оборудован в соответствии со всеми современными требованиями – балетные станки из качественной древесины, специальное напольное покрытие, антибликовые зеркала на весь рост.

Группы в школе формируются по возрастному критерию, в каждой по восемь человек. К процессу обучения дирекция школы подошла современно. У каждого родителя на сайте школы есть личный кабинет, в котором он может следить за успехами своего ребенка и общаться с преподавателями. Также в планах школы организовывать детские лагеря на юге России и за рубежом.

По словам основателей школы, главная цель — подарить ребенку активное детство и гармоничное всестороннее развитие.

Stemlaboratory

В сентябре в Сухуме открыли первую IT-школу в республике. В программе совершенно новые предметы — программирование, робототехника, графический дизайн и 3D моделирование.

В группе по 10 человек обучаются школьники от 10 до 17 лет. Будущих инженеров и графических дизайнеров будут обучать созданию 3D реальности, ученики смогут освоить такие программы, как Photoshop, Illustrator, создавать сайты, логотипы и даже собственные игры и приложения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Курсы 3D моделирования и робототехники

В первом потоке в школе обучаются уже 70 детей. По словам одной из учениц школы, 12-летней Анастасии Данько, IT — направление уже давно необходимо было развивать в Абхазии.

"Это то самое, чего не хватало нам в стране. У нас мало интересных курсов, и когда я увидела объявление в социальных сетях, я решила обязательно попробовать. Я думаю, что здесь мы узнаем много нового, и эти знания помогут нам с выбором будущей профессии, ведь IT–это профессия будущего", — сказала она

Месяц обучения в лаборатории будущего обойдется родителям в 1500 рублей.

Образовательный Центр Академия

Академия — один из первых языковых центров в Абхазии. В программе центра английский, русский, абхазский, турецкий, испанский и арабский языки. В группах до 9 человек проходят обучение детей от 5 лет.

Помимо языков, с нового учебного года в программу введена ментальная арифметика.

"Эта программа зарекомендовала себя по всему миру, как открывающая в ребенке новые таланты. Технологии ментальной арифметики заставляют ребенка на занятиях использовать одновременно два полушария мозга, в связи с чем у него развивается память, улучшается успеваемость в школе и раскрываются таланты. Начинаем мы с того, что ребенок учится писать двумя руками одновременно, а впоследствии дети учатся считать быстрее калькулятора. Но самое главное, что мозг ребенка задействован на полную силу", — рассказала директор школы Ирина Чкадуа.

Для детей от 5 до 8 лет руководители центра ввели курсы "Всезнайки". Они направлены на развитие общей эрудиции ребенка.

"На этом курсе мы рассказываем детям о тех вопросах, которые их начинают интересовать по мере взросления. Это азы физики, химии, природоведения – почему небо голубое, как образуются вулканы, что такое лава и так далее. Более того во "Всезнайку" мы включили курсы этикета, потому что хочется, чтобы наши дети были "подкованы" во всех сферах. Все это объясняется на доступном им языке, чтобы было понятно и интересно", — добавила директор.

По словам Чкадуа, преподаватели Академии ежегодно проходят курсы повышения квалификации и обладают международными сертификатами.

"Раз в полгода наши преподаватели обязательно должны нам предъявить сертификаты о повышении уровня знаний. Кроме того каждый месяц наши преподаватели должны предоставить подтверждение о том, что он прошел вебинар со специалистами Оксфорда и Кембриджа, которые обучают новейшим технологиям и подходам к преподаванию иностранных языков. То есть постоянное саморазвитие педагогов — обязательное условие Академии", —отметила она.

Месяц обучения в Академии стоит 6000 рублей.

Сухумский центр детского творчества

В Сухумском центре детского творчества школьников с 1 по 11 класс обучают изобразительному искусству, рукоделию, лепке, вокалу и хореографии.

Среди традиционных развивающих курсов представлены также необычные предметы. В центре школьников обучают технике авиамоделирования, а особый акцент делают на кружке народного ремесла.

© Sputnik Томас Тхайцук Центр детского творчества.

На этих курсах мальчики и девочки учатся создавать абхазские национальные инструменты и предметы быта. По словам руководителей центра, это позволяет современному поколению через практику узнавать об истории и культуре Абхазии и, более того, прививает к ним любовь.

Для самых маленьких центр предлагает кружки кукольного театра, квиллинга и артгруппу.

Обучение в Сухумском центре детского творчества бесплатно, но записываться необходимо заранее, с начала учебного года, заполнив предварительно анкету.

Сухумский Дом Юношества

Еще одним бесплатным способом для развития способностей ребенка может стать Сухумский Дом Юношества.

Уже много лет воспитанники Дома могут пробовать себя в различных секциях, от языковых кружков по абхазскому и английскому языку, до курсов личностного роста.

© Sputnik Амра Амичба Финальное мероприятие проекта "Молодежное участие и развитие в Абхазии", который осуществляет в 18 школах республики Сухумский дом юношества совместно с Детским фондом ООН Unicef, прошло 23 июня в Сухуме

Для детей помладше Дом Юношества предлагает курсы игротерапии и развивающие игры, а также класс пластических этюдов. А подростки могут освоить основы компьютерных программ и даже получить сертификат о прохождении курса.

Кроме того, ежегодно сотрудники организуют летние лагеря и тренинги по личностному росту и актуальным темам молодежи по всему миру.

Школа искусств имени Ковача

Школа искусств имени Ковача – старейшее образовательное заведение Абхазии. На сегодняшний день более 400 учеников обучаются в школе вокалу, игре на народных музыкальных инструментах и современной эстрадной музыке.

© Sputnik / Константин Грецов Урок музыки в школе искусств имени Ковача

В школе обучают также Кавказским национальным танцам и изобразительному искусству. Ежегодно ученики школы дают концерты и выступают на главных культурных площадках страны.

Обучают будущих певцов и танцоров бесплатно, набор проходит перед началом учебного года.

Центр раннего детского развития "Wonderkid"

Для самых маленьких в Сухуме открыли центр раннего детского развития Wonderkid. Занятия для детей проходят на абхазском и русском языке.

"Наши занятия направлены на развитие мелкой и крупной моторики, математическое и логическое обучение. Вначале мы изучаем предмет, его признаки, цвет, форму, название, высоту, толщину, а затем мы усложняем программу", — рассказала директор центра Гуранда Конджария.

Помимо программ раннего развития, в программе школы также курсы английского языка, изобразительного искусства и национальных танцев.

© Sputnik / Константин Грецов Тайна советской штукатурки: что скрывалось на потолке школы искусств в Сухуме

"Также для более взрослых детей мы ввели курсы каллиграфии, ментальной арифметики и в центре работает психолог – логопед", — добавила директор.

Wonderkid- первый образовательный центр в Абхазии, занимающийся обучением детей с одного года.

"В программе мы используем новейшие подходы к обучению детей, которые помогают раскрыть в ребенке потенциал и развить в нем различные способности. Также мы впервые перевели все международные программы на абхазский язык", — подчеркнула Конджария.

Месяц занятий в центре раннего развития обойдется родителям в 3000 рублей. Набор в группы проходит ежемесячно, занятия начинаются с пробного урока.