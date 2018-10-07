Фортепиано, выставка и сказка: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 8 по 14 октября.

РУСДРАМ

10 октября в 19:00 – "Большой концерт капеллы Абхазии". В программе капеллы произведения Бетховена, Моцарта, Доницетти, Молотте, Франка, Генделя, Гуно, Каччини, Вивальди, отечественных композиторов – А. Чичба, Р. Гумба, Н. Чанба, Т. Аджапуа, К. Ченгелия, В. Царгуш, абхазские народные песни, абхазские старинные христианские песнопения VI века, обрядовые песни, произведения русских композиторов – Рахманинова, Бортнянского, Чеснокова, Свиридова.

Госфилармония

9 октября в 18:00 в Абхазской государственной филармонии состоится концерт пианиста, лауреата Всероссийского конкурса Михаила Лидского. В программе вечера сочинения Гайдна, Брамса, Прокофьева.

13 октября в 17:00 состоится концерт классической музыки с участием ведущих музыкантов Консерватории имени П. И. Чайковского, музыкантов Государственного камерного оркестра и Государственной хоровой капеллы Абхазии.

Пицунда

8 октября в 17:00 в зале Пицундского храма состоится совместный концерт органиста Луки Гаделия и пианиста Михаила Лидского.

Абхазский драмтеатр

9 октября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоится показ спектакля "Пешком".

11 октября в 19:00 зрители смогут посмотреть спектакль "Махаз".

12 октября в 13:00 в Абхазском драмтеатре покажут детский спектакль "Лесная сказка".

СКЛАД

11 октября в 18:00 открытие выставка "Возвращаясь к архивам". Тема архива будет звучать по-разному у каждого автора — будь это "капсула времени" современной Акармары у Константина Грецова; личный профессиональный архив, обнажающий уязвимый, но полный юмора рабочий процесс у Архипа Лабахуа или патриотический живописный диптих, основанный на архивных фотографиях у Антона Очирова. На выставке будут представлены фотографии, инсталляции, живопись. Сквозь выставку будут проходить цитаты из искусства XX века, посвященного архивам, приглашающие зрителя самостоятельно исследовать тему.

Центральный выставочный зал

12 октября в 10:00 открытие фотовыставки "Заповедная природа России". Фотовыставка "Заповедная природа России" включает самые яркие работы участников Международного фестиваля фотоискусства "Глазами северян".

В экспозиции – 30 фотографических полотен, созданных фотографами из Калуги, Мурманской области и Камчатского края. Неповторимость ландшафтов Белого моря, живописные реки и озера Крайнего Севера, уникальные исторические памятники – все это стало отличным материалом для работы фотохудожников, которых объединяет трепетное отношение к природе, к ее богатствам и первозданной красоте.