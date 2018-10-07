Великолепная семерка Абхазии: читатели Sputnik выбрали лучшие скульптуры

В течение двух недель читатели могли выбрать на сайте Sputnik Абхазия лучшие и интересные, по их мнению, скульптуры. О семерке победителей читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Согласно версии читателей Sputnik, самой популярной скульптурой в Абхазии стали "Три грации" в Гагре. В начале 30-х годов ХХ века в Гагре, на площади, которая ныне носит имя Гагарина, был построен фонтан, украшенный тремя женскими фигурами. Фонтан олицетворяет добро и дружбу. Автор не известен.

Второе место у проказника Чика – популярного персонажа Фазиля Искандера. Работу скульптора Архипа Лабахуа установили на набережной Сухума в сентябре 2011 года. Изваяние сопровождается цитатой из Искандера: "Вдруг Чику стало жалко курицу… она была такая белая!"

© Sputnik / Томас Тхайцук Скульптура Чика

Первую тройку замыкают фантастические вазоны в виде голубых голов на территории санаторий МВО в Сухуме, который был открыт в 1950-х годах. Но скульптуры-цветники появились лишь 40 лет спустя. Автор не известен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скульптуры-цветники в виде голов в Сухуме

На четвертой строчке корабль "Махмудия" в Гудауте. Автор – архитектор Игорь Смыр. Мемориал открыт в 2018 году.

© Sputnik Бадри Есиава Мемориал в память о жертвах Кавказской войны в Гудауте

Корабль расположился в одном из самых живописных мест Гудауты, буквально в нескольких метрах от городского центра. "Махмудия" – памятник жертвам махаджирства.

Следом идет Мемориал "Свободы" в Сухуме, который был установлен в одноименном парке в 2003 году. Он посвящен погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Автор памятника – Амиран Адлейба. Идею композиции скульптор взял из легенды о Нарте Сасрыкве, который нашел "афырхы" (стрела, молния — ред.) и из этой стрелы кузнец Айнар-жьи выковал меч магической силы. Вонзенный в землю кинжал – символ мира и покоя.

© Sputnik Томас Тхайцук Мемориал "Свободы"

Шестое место заняла композиция "Море" в Пицунде. Автор – мастер чеканки Ираклий Очиаури. На набережной Пицунды она с 1969 года. Ансамбль состоит из нескольких скульптур: ныряющих в окружении рыб дельфинов и фигур мальчика и девочки. Скульптуры также известны в народе как "Ныряльщики за жемчугом" или "Купальщики".

© Sputnik Томас Тхайцук Композиция "Море" в Пицунде

Великолепную семерку Абхазии замыкает памятник "Свобода Абхазии" в Тамыше, который был установлен в селе в честь 15-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Автор – скульптор Цира Ахба.