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Рауль Хаджимба

Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с днем рождения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент России Владимир Путин 7 октября отпразднует свой 66-й день рождения в кругу родных, близких и друзей.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщается на сайте президента Абхазии.

Рауль Хаджимба пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия, новых великих свершений и побед во благо и во славу народа России.

Глава республики отметил, что с именем Путина связаны возрождение России как великой державы, полноценная защита национальных интересов российского народа, обеспечение роста экономики, развитие социальной сферы и многие другие выдающиеся достижения.

"Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения. За время нахождения на президентском посту Вы завоевали уважение и любовь миллионов людей не только в России и в соседних государствах, включая Абхазию, но и далеко за пределами постсоветского пространства.  Наш многонациональный народ искренне благодарен Вам за поддержку Абхазии, содействие обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию, решение иных жизненно важных вопросов", – говорится в поздравлении.

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года. Свой 66-й день рождения, как ранее сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков РИА "Новости", российский лидер отпразднует в кругу родных, близких и друзей.

Теги:
поздравления, день рождения, Рауль Хаджимба, Владимир Путин, Россия, Абхазия


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