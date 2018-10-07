Спрос на абхазские вина в России увеличился в 2018 году

Союз виноградарей и виноделов России в своем прогнозе на Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо отметил, что к 2030 году потребление вина в РФ может вырасти вдвое.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Экспорт абхазского вина в Россию увеличился, сообщил корреспонденту Sputnik главный винодел ООО "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

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Союз виноградарей и виноделов России в своем прогнозе на Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо отметил, что к 2030 году потребление вина в РФ может вырасти вдвое. В России абхазские вина давно пользуются популярностью. В 2017 году в соседнюю страну было экспортировано 25 миллионов бутылок алкогольной продукции из Абхазии.

"По сравнению с прошлым годом, в этом году у нас не будет снижения, может быть, процентов на 10-15 увеличится. Сейчас только начало октября, но судя по темпам заявок, реализации и вывоза продукции в Россию, можно сказать, что экспорт увеличится", – отметил Валерий Авидзба.

Из красных молодых вин высоким спросом среди россиян пользуются "Лыхны", "Апсны", "Чегем", "Амра". Из белых же – "Диоскурия", "Псоу", "Анакопия".

В 2018 году, как отметил винодел, урожай хороший. По данным на октябрь, урожая примерно на 400 тонн больше, чем в прошлом году.

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Завод "Вина и воды Абхазии" был реконструирован в 2000 году. Заводу принадлежат около 350 гектаров плодоносящих и 100 гектаров молодых виноградников.

Искусство абхазских виноделов заключается в нахождении золотой середины, идеального сочетания сладости и алкогольной крепости напитка.

Путем купажирования разных виноматериалов технологи винзавода добиваются получения молодого вина определенного вкуса, цвета, запаха и сладости.

Линейка состоит из 14 самых известных абхазских вин. Также завод производит коньяки "Абхазия" и "Айнар". В 2012 году появился новый напиток "Абхазское игристое".

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Сегодня завод ведет большую работу по воссозданию абхазских аборигенных сортов.

У Сухумского винзавода есть свой эксклюзивный дистрибьютор в России.