Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена освободили

Петербургский бизнесмен дал показания Генеральной прокуратуре Абхазии, но свидетельства потерпевшего в прокуратуре отказались комментировать. Был ли заплачен выкуп за Яковлева так же не разглашается.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена Максима Яковлева освободили, об этом сообщил Sputnik помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба в воскресенье 7 октября.

"Похитители вернули Максима Яковлева. Вчера он пришел в Генеральную прокуратуру, дал показания. После этого он уехал домой. Будем продолжать розыск злоумышленников, которые похитили бизнесмена и место, где его держали все это время", – добавил Амичба.

Свидетельства потерпевшего в прокуратуре отказались комментировать, был ли заплачен выкуп за Яковлева так же не разглашается.

Дело по факту похищения петербургского бизнесмена Максима Яковлева находится в разработке в Генеральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

Похищение российского бизнесмена Максима Яковлева произошло в Абхазии 20 июня 2018 года. В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, была обнаружена крупная сумма денег, которая была изъята в присутствии понятых.

Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.