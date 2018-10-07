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Предприниматель Максим Яковлев

Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена освободили

© Фото: syl
В Абхазии
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Петербургский бизнесмен дал показания Генеральной прокуратуре Абхазии, но свидетельства потерпевшего в прокуратуре отказались комментировать. Был ли заплачен выкуп за Яковлева так же не разглашается.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Похищенного в Абхазии петербургского бизнесмена Максима Яковлева освободили, об этом сообщил Sputnik помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба в воскресенье 7 октября.

"Похитители вернули Максима Яковлева. Вчера он пришел в Генеральную прокуратуру, дал показания. После этого он уехал домой. Будем продолжать розыск злоумышленников, которые похитили бизнесмена и место, где его держали все это время", – добавил Амичба.

Свидетельства потерпевшего в прокуратуре отказались комментировать,  был ли заплачен выкуп за Яковлева так же не разглашается.

Чемодан с пачками долларов
CC0 / Pixabay
Появились подробности в деле похищения российского бизнесмена
Дело по факту похищения петербургского бизнесмена Максима Яковлева находится в разработке в Генеральной прокуратуре Абхазии. Также в Петербурге возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева с целью получения выкупа.

Похищение российского бизнесмена Максима Яковлева произошло в Абхазии 20 июня 2018 года. В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, была обнаружена крупная сумма денег, которая была изъята в присутствии понятых.

Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.

Теги:
выкуп, похищение, Генеральная прокуратура Абхазии, Абхазия


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