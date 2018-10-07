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На месте аварии

Серьезное ДТП произошло в Гудауте: есть пострадавшие

© Sputnik / Бадри Есиава
В Абхазии
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Одного из участников ДТП в тяжелом состоянии доставили в Центральную Республиканскую больницу. В Гудаутской больнице ответили, что пострадавших отправили в ЦРБ в Сухум. Состояние 11-летнего мальчика и гражданина Дмитрия Цкуя стабильное.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Серьезная авария произошла на центральной республиканской трассе в районе Гудауты вечером 7 октября, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гудаутского РОВД Бинур Цейба.

"На центральной трассе в районе Гудауты столкнулись машины Lexus RX, за рулем которого находился гражданин Аслан Джения, и Infiniti седан, за рулем которого был Аслан Джопуа", – рассказал начальник Гудаутского РОВД.

Гражданина Джопуа, по словам Бинура Цейба, в тяжелом состоянии доставили в Центральную Республиканскую больницу. Эту информацию корреспонденту Sputnik подтвердили в приемной ЦРБ.

"Одного привезли. Фамилия Джопуа. Он попал к нам в тяжелом состоянии. Сейчас на рентгене, после сразу в реанимацию отправляют", – проинформировали в приемной. 

В дежурной части Гудаутского РОВД также добавили, что в одном из автомобилей находились два пассажира.

"Это 11-летний мальчик и гражданин Дмитрий Цкуя. Их доставили в Гудаутскую больницу", — сообщили в дежурной части.

В Гудаутской больнице уточнили, что пострадавших отправили в ЦРБ в Сухум. Состояние 11-летнего мальчика и гражданина Дмитрия Цкуя стабильное.

На месте аварии
© Sputnik / Бадри Есиава
На месте аварии

На данный момент на месте ДТП работает оперативная группа. Детали аварии выясняются.

Теги:
ДТП, авария, Абхазия


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