Не вошло в смету: почему асфальт на улице Имама Шамиля есть, а тротуаров нет

Елена Хварцкия из Сухума спрашивает: РУП "Абхазавтодор" объявил о завершении работ по укладке асфальта на улице Имама Шамиля. Почему не сделаны тротуары, кто и когда планирует их отремонтировать? В 2016 году была произведена замена ливневки и канализации, перерыли тротуары и временно засыпали щебнем. Жители надеялись, что их отремонтируют вместе с дорогой.

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал директор "Абхазавтодора" Борис Ачба, укладка нового тротуара не была включена в смету работ.

"Работы по улице Имама Шамиля были включены в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии, и ремонт тротуара в сметную документацию не входил. Мы сами не могли провести эти работы. За какие деньги мы это сделали бы?" — сказал руководитель "Абхазавтодора".

© Sputnik Сария Кварацхелия Уличный договор: власти обещали проложить асфальт на улице в Сухуме

Капитальный ремонт улицы Имама Шамиля в Сухуме начался в июне 2018 года. Общая протяженность улицы 1,3 километра. Как ранее сообщал Борис Ачба, асфальтовое покрытие улицы состоит из двух слоев, и на ремонтные работы ушло 19 миллионов рублей.

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