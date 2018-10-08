16:26 08 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.97
  • EUR76.99
Поиск
Укладка асфальта по ул.Имама Шамиля

Не вошло в смету: почему асфальт на улице Имама Шамиля есть, а тротуаров нет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ok, Sputnik! (95)
31412

В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия отвечают на вопросы, присланные читателями.

Елена Хварцкия из Сухума спрашивает:  РУП "Абхазавтодор" объявил о завершении работ по укладке асфальта на улице Имама Шамиля. Почему не сделаны тротуары, кто и когда планирует их отремонтировать? В 2016 году была произведена замена ливневки и канализации, перерыли тротуары и временно засыпали щебнем. Жители надеялись, что их отремонтируют вместе с дорогой.

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал директор "Абхазавтодора" Борис Ачба, укладка нового тротуара не была включена в смету работ.

"Работы по улице Имама Шамиля были включены в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии, и ремонт тротуара в сметную документацию не входил. Мы сами не могли провести эти работы. За какие деньги мы это сделали бы?" — сказал руководитель "Абхазавтодора".

Жители улицы Имама Шамиля требуют отремонтировать дорогу
© Sputnik Сария Кварацхелия
Уличный договор: власти обещали проложить асфальт на улице в Сухуме

Капитальный ремонт улицы Имама Шамиля в Сухуме начался в июне 2018 года. Общая протяженность улицы 1,3 километра. Как ранее сообщал Борис Ачба, асфальтовое покрытие улицы состоит из двух слоев, и на ремонтные работы ушло 19 миллионов рублей.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (95)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Урна для голосования
    Добрые соседи

    Почти треть жителей Латвии ждет от нового Сейма улучшения отношений со всеми соседними странами.

  • Траурные свечи
    Небоевые потери

    В Литве на полигоне в Пабраде погиб военнослужащий из Германии: броневик, которым управлял боец, врезалось в дерево.

  • Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
    Взрывная волна

    Число жертв взрыва в доме в Кишиневе возросло до четырех: из-под обломков бетонных плит спасатели извлекли тело женщины.

  • Пожилой человек сидит на скамейке, архивное фото
    За чертой

    Таджикистан является наиболее бедной страной СНГ, где 17% населения живут менее чем на доллар в день, говорится в отчете ООН

  • Студенты в аудитории
    Тяга к знаниям

    Граждане Узбекистана подали больше всего заявлений на обучение в российских вузах во время вступительной кампании - 2018/19.

  • Минный тральщик ВМФ Эстонии
    "Балтийский щит"

    Эстонские и финские военные моряки поищут в территориальных водах Эстонии взрывные устройства, оставшиеся там со времен двух мировых войн.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок End Floating иранского фотографа Saeed Mohammadzadeh - главный победитель конкурса Environmental Photographer of the Year 2018
Победители фотоконкурса Экологический фотограф 2018 года
Фестиваль живых башен в Испании
Фестиваль "живых башен" в Испании: как сотни людей создают одно "сооружение"
Нарушения ПДД в Абхазии
Нарушения правил на дорогах Абхазии в цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia