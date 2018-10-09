Рекорды, перспективы и проблемы: чем живет кекусинкай в Абхазии

XVIII Открытый чемпионат-первенство Абхазии по каратэ кекусинкай состоялся в Сухуме в субботу 6 октября. О том, какой рекорд был на нем установлен, как этот вид спорта развивается в районах и каким образом Федерация республики по каратэ кекусинкай оставила за "бортом" Грузию, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Рекордный чемпионат

Открытый чемпионат-первенство Абхазии по каратэ кекусинкай, который проводится уже в 18 раз, стал рекордным. В нем приняли участие более ста спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Из них десять девочек. Такого еще не было, поделился с корреспондентом Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

Так как соревнования были открытыми, побороться за звание лучшего могли не только спортсмены, занимающиеся кекусинкай, но и косики каратэ, шотокана, шито-рю. С соблюдением правил кекусинкай.

"С учетом того, что в этот раз, к сожалению, гостевых команд не было, участие ста наших спортсменов в чемпионате говорит о росте популярности этого вида спорта. Столько человек еще никогда не участвовало, и это рекорд", — сказал Читанава.

Но не все было так гладко. Читанава с сожалением отметил, что провести поединки среди каратистов в категории "юниор" не удалось, так как зарегистрировалось всего два участника в этом возрасте. Это, уверен президент Федерации кекусинкай, говорит о проблемах в спорте.

Пьедестал победителей в XVIII Открытом чемпионате-первенстве Абхазии по каратэ кекусинкай заняли команды, представлявшие сухумское, очамчырское и гулрыпшское отделения Федерации этого вида каратэ. Приз "за лучшую технику" дали десятилетнему Алану Якуб-оглы из Очамчыры, приз "за самый короткий бой" взял девятилетний Данил Басариа из Сухума, который отправил в нокаут соперника за семь секунд.

Лучшим рефери чемпионата был признан Зураб Мурадян, а лучшим боковым судьей Леон Читанава. Главным судьей был сам президент Федерации каратэ кекусинкай Виталий Читанава.

Результатами выступлений своих подопечных остался и президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба. Двое из пяти его учеников стали чемпионами Абхазии – Тимур Бутба в возрастной категории 8-9 лет и Эрик Ходжоян в категории 10-11 лет.

"Также мои ученики Дмитрий Адлейба и Дамир Ласурия заняли второе и третье место соответственно. Мы не стали на этом чемпионате представлять команду с большим количеством спортсменов, так как это не наш вид спорта и у нас очень насыщенный календарь соревнований. Мы только неделю назад вернулись с турнира в Краснодарском крае и готовимся к следующим соревнованиям в Ростове-на-Дону через неделю", — пояснил Адлейба.

Перспективы

Из-за отсутствия перспектив по достижению совершеннолетия, многие молодые люди бросают заниматься спортом, и речь идет не только о каратэ.

"У нас не олимпийский вид спорта, но ребята взрослеют, становятся студентами, и им нужна финансовая поддержка. Может, стоит какую-нибудь стипендию для них учредить. С возрастом и времени у них становится не так много. Наверное, было бы целесообразным, если этот момент учли в наших учебных заведениях, чтобы спортсмены успевали на вечерние тренировки", — считает Виталий Читанава.

Нельзя губить спорт. Молодежи, которая может выбрать не тот путь, нужно помочь, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Федерация Кекусинкай в Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года, в их числе Чемпионат Абхазии

При использовании правильной методики тренировок, правила этого вида каратэ позволяет допускать детей на соревнования через полгода. При этом, подчеркнул Читанава, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Начинающие спортсмены сначала бьются в полной экипировке – шлем, перчатки, накладки, щитки на ноги и части тела ниже живота. В 14 лет уже позволяют снять перчатки, в 16 лет – шлем, а с возрастом и опытом можно выходить на спарринг безо всех защитных элементов.

Кекусинкай сегодня

На сегодняшний день в Абхазии каратэ кекусинкай занимаются около 250 детей. В основном в Сухуме и Сухумском районе. Отделения этой Федерации функционируют в Очамчырском, Гудаутском и Гулрыпшском районах, но никак не удается найти тренера для работы в Гагре. В Ткуарчале работает секция по шито-рю, где тренирует детей Алик Гварамия.

"Насколько мне известно, в Галском районе есть секция по шито-рю, но по кекусинкай точно нет. Для развития этого направления у нас, помимо тренеров, не хватает транспорта. Состояние дорог позволяет добираться до Ткуарчала, но отсутствие автомобиля не дает нам возможности это делать", — поделился проблемами Виталий Читанава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Юношеская сборная Абхазии состоит из восьми спортсменов Инал Парцхалия, Наур Аджинджал, Сергей и Илья Дочия, Александр Амельчинко, Леон Блабба, Шааб Цвижба, Лера Джалагония

Каратисты Абхазии не имеют возможности участвовать во всех международных соревнованиях. В основном их допускают на чемпионаты и первенства Российской Федерации, где они показывают хорошие результаты под флагом своей страны.

Большим достижением Читанава назвал то, что в 2011 году Федерации каратэ кекусинкай республики удалось войти в состав IFK (международная организация каратэ – ред.) и опередить Грузию, которая после вступления Абхазии в эту организацию, уже не смогла никак на это повлиять и отказалась от идеи последовать за ней. В 2015 году Федерация Абхазии стала частью Всемирного Союза Киокушин (KWU).