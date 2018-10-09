Легенда из Акармары: памяти хирурга Максима Шаповалова

Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя во время Отечественной войны народа Абхазии Максим Шаповалов скоропостижно скончался на 74-м году жизни в воскресенье 7 октября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Заслуженный врач Абхазии, кавалер ордена Мужества Максим Шаповалов в Абхазии известен в первую очередь как начальник хирургического отделения Ткуарчалского госпиталя, который был создан на базе районной больницы во время Отечественной войны народа Абхазии. Молодой, но уже опытный хирург всего за 413 дней провел более 300 сложнейших полостных операций в тяжелых военных условиях, когда не хватало ни инструментов, ни медикаментов. Но обо всем по порядку.

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Добровольцем в Акармару

Максим Шаповалов окончил Тбилисский медицинский институт. По распределению попал в Ткуарчал. Оттуда он добровольно отправился в Акармарскую сельскую больницу.

"Как говорят, талантливый человек талантлив во всем, а Максим Шаповалов был талантлив и везде. В Акармаре он развернул большую хирургическую работу", – рассказал главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухба.

Максима Шаповалова даже отправили в Северную Африку. Здесь он вместе с зарубежными врачами работал в госпитале. В советское время не все удостаивались такой чести. За три года командировки хирург получил там колоссальный опыт.

После он приехал в Акармару и возобновил свою работу.

"Помню такой эпизод, когда он защищал квалификационную категорию в Тбилиси, он представил большой материал по резекции желудка. В хирургии резекция желудка считается очень сложной, и не каждый врач может повести ее. Комиссия сначала не поверила, что в таком маленьком учреждении, как в Акармаре, он смог провести такую операцию. Но Максим Андреевич показал истории болезней, представил доказательный материал. Ему поверили и присвоили высшую категорию", – вспомнил Вячеслав Абухба.

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По словам старшей медсестры Сухумской городской больницы Аллы Цвижба, которая с 1974 года работала с Максимом Шаповаловым, хирург проводил сложнейшие операции, он спас от смерти и вылечил тысячи людей до войны.

Военный период

В августе 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии. По словам Вячеслава Абухба, многие уезжали из кровопролитного ада, но Максим Шаповалов остался. Он возглавил отделение хирургии Ткуарчалского госпиталя.

Как вспоминает его коллега, старшая медсестра отделения хирургии Сухумской городской больницы Алла Цвижба, Шаповалов работал в экстренном режиме.

"В Ткуарчале все помнят, когда во время войны на Аалдзге обстреляли из вертолета жителей города. В госпиталь привезли раненого пожилого воина. Шаповалов его прооперировал. Была сложнейшая операция, были пробиты легкие. Максим Андреевич спас раненого. Можно сказать с этого началась работа Ткуарчалского госпиталя", – вспоминает Цвижба.

Во время войны в Ткуарчале были и другие хирурги, но всех тяжелых пациентов оперировал именно Максим Шаповалов.

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"Помню, было и такое, что однажды мы зашли в операционную утром, но одна операция шла за другой. Было много раненых. В итоге Максим Шаповалов ушел домой лишь на второй день", – добавила Алла Цвижба.

Для хирурга было важно, чтобы операционная каждый день была подготовлена с девяти утра.

"Он был с сильным характером. Если ты становился рядом с ним, то должен был идти с ним до конца. Никаких лишних звуков не должно было быть. Все сосредоточивались на операции и больном. Операционную он считал святым местом, и для него была важна дисциплина здесь", – рассказала Алла Цвижба.

После войны Максим Шаповалов перебрался в Сухум, потому что в Акармаре инфраструктура больницы была разрушена. В Сухумской городской больнице он возглавил отделение хирургии и работал здесь до последних дней жизни.

"Ушел из жизни замечательный специалист, хирург-профессионал, достойный гражданин Абхазии, семьянин, друг, товарищ. Это большая потеря, потому что вырастить такого профессионала – очень сложно", – добавил главврач Сухумской городской больницы.

Максим Шаповалов был заслуженным врачом Абхазии, кавалером ордена Мужества Российской Федерации, в период Отечественной войны народа Абхазии возглавил хирургическое отделение Ткуарчалского госпиталя.