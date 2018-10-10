Разговор экспертов, поход в театр и забег: что готовит деловой форум в Сухуме

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 12 октября. О том, какие соглашения планируют подписать, на что организаторы делают упор и какая культурная программа подготовлена для гостей, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Акцент на мнении © Sputnik / Томас Тхайцук Скоро девятый: из истории Абхазо-российских деловых форумов

У девятого по счету Абхазо-российского делового форума уже есть своя история, и на этот раз его организаторы сделают упор на экспертном общении, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра экономики Абхазии Батал Тарба.

"Команда министерства экономики Абхазии в нашем лице проводит этот форум уже в третий раз. Мы считаем, что во время VIII форума мы хорошо поработали с организационной частью, сейчас же в большей степени сосредоточены на качественном наполнении повестки всех мероприятий с точки зрения экспертной мысли", — отметил Тарба.

Он выразил надежду на то, что идеи и мысли, которыми поделятся на предстоящей встрече специалисты, ученые, бизнесмены и госслужащие, будут воплощены в конкретные проекты.

Замминистра слегка приоткрыл завесу тайны о планируемых соглашениях, которые могут быть подписаны на форуме. В список пяти или семи двусторонних соглашений входят договоры в области сельского хозяйства, морского и транспортного сообщения. Своих подписей ждет проект договора с одной из ведущих компаний в криптоиндустрии.

Одним из наиболее успешных и выгодных для страны документов Тарба назвал соглашение о поставках из Абхазии в Россию инертных материалов в размере 600 тысяч тонн. Оно было подписано на VIII Абхазо-российском форуме в октябре 2017 года. Первый грузовой корабль с тремя тысячами тонн щебня отправился из Сухумского порта в Крым 11 июня 2018 года. Спустя неделю на полуостров отправили еще две с половиной тысячи тонн груза.

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Новшества и досуг

На деловой форум в Абхазию приедет делегация из Российской Федерации, которую возглавляет замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. Всего около 130 человек. Приглашены руководители министерств экономики ДНР и ЛНР. Ожидают приезда членов Совета Федерации России и парламентариев Луганской Народной Республики, представителей бизнеса из Армении и Сингапура. От абхазской стороны заявлено участников до 300 человек, и больше половины из них будут представлять предпринимательскую среду.

"В форуме примет участие российский филиал сингапурской компании NEM, которая работает в сфере блокчейн-технологий. Если все будет хорошо, с этой компанией будет подписано соглашение в области современных технологий", — сказал Батал Тарба.

На деловом форуме 2018 года впервые будет проведен круглый стол на тему информационных технологий и инноваций, что востребовано на всех мировых площадках, подчеркнул замминистра. Абхазия должна идти в ногу со временем, и обсуждение подобных тем местными и приглашенными экспертами позволит определить, какие инновации возможно внедрить в республике.

Второй год подряд на пленарном заседании форума состоится подведение итогов совместного конкурса "Лучший предприниматель" Минэкономики Абхазии и ТПП республики.

Организаторы не оставили без внимания досуг гостей. Их пригласят в РУСДРАМ на спектакль "Широколобый" по мотивам произведения Фазиля Искандера. На следующий день после закрытия экономического форума все желающие смогут принять участие в "Сухумском забеге", посвященном 25-летию Победы. Многие уже зарегистрировались и готовы пробежать дистанции на пять и десять километров.

Сам Батал Тарба оптимистично настроен накануне форума.

"В первую очередь я жду от IX Абхазо-российского делового форума продвижения вперед в сравнении с тем, что было раньше. Надеюсь, что экспертная научная мысль, которую будут выражать на нем, воплотится в реальные решения. Какого-то прорыва мы не ждем, и это было бы достаточно сложно в текущих экономических условиях. Скорее всего, это будет экспертная площадка и плюс к этому возможность налаживания деловых контактов между нашими и российскими бизнесменами", — сказал Тарба.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия экономик Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.