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Психиатрическая больница

Психиатр: многие не обращаются за помощью из-за стереотипов

© Sputnik
В Абхазии
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В Республиканскую специализированную психиатрическую больницу чаще поступают пациенты с запущенными формами заболеваний, сообщил Sputnik главврач учреждения.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Многие люди с нарушенной психикой не обращаются за помощью из-за сложившихся стереотипов, сказал в интервью Sputnik главный врач Республиканской специализированной психиатрической больницы Георгий Кортава.

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"Проблема психического здоровья для Абхазии актуальна, есть много таких факторов, которые препятствуют тому, чтобы доктора могли оказывать помощь в том объеме, который необходим нашим гражданам. Есть ряд препятствий, к сожалению, это стигмы, социальный хвост, который остается после обращения человека к психиатрам. Это когда непосредственно родственники стесняются обращаться к психиатрам", — говорит он.

Главврач считает, что необходимо преодолеть существующие стереотипы, чтобы нуждающиеся в медицинской помощи люди получали ее своевременно.

"В обращении к психиатрам нет ничего постыдного, потому что, не дай бог, в дальнейшем при ухудшении психического состояния, люди могут стать опасными для себя и для окружающих. Тогда уже все хватаются за голову, людей привозят к нам на поздних стадиях заболеваний, и уже потом проводится лечение", — рассказал Георгий Кортава.

Главврач психиатрической больницы отметил, что для повышения эффективности оказания помощи нужно, чтобы в каждом районе были медицинские пункты.

"Исходя из количества больных, состоящих на учете, и по тем препаратам, какие они принимают, такие пункты должны быть. К примеру, пациенты едут из Гагры, Очамчыры, Гудауты в Сухум для того, чтобы брать препараты. Нужно на местах определить количество людей, стоящих на учете, какие препараты они принимают, и выдавать их на месте в каждом районе, это разгрузит работу стационара", — уверен Георгий Кортава.

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По словам главврача, в психиатрической больнице чаще сталкиваются с уже запущенными случаями.

"Процент излечивающихся пациентов небольшой, потому что есть поздняя обращаемость, также нужно учитывать возраст, пожилых людей очень трудно выводить из состояния психического заболевания. Если это молодой возраст и обращаются в лечебницу в кратчайшие сроки, тогда есть шанс, что их можно вывести из этого состояния. Чем раньше обратятся, и будет назначено лечение, тем лучше", — отметил он.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов не прошла бесследно для психического состояния нации, констатировал доктор.

"Это так называемые отдаленные последствия перенесенных травм головного мозга. Люди, участвовавшие в войне, видели гибель своих товарищей, это, конечно, накладывает отпечаток", — сказал он.

Последствия войны могут проявляться и через 30, 40 или даже 50 лет, предупредил Георгий Кортава. В стационаре есть пациенты и на принудительном лечении.

"Это люди, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, то есть психически больные люди, они, конечно, проходят принудительное лечение в нашем стационаре", — пояснил Георгий Кортава.

Открытие нового здания Республиканской специализированной психиатрической больницы в Гулрыпшском районе Абхазии состоялось в 2015 году. Ремонт и реконструкция проведены при финансовой помощи Российской Федерации.



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