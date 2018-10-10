Источник питания: Общественная палата обсудила ситуацию в столовых школ

О том, почему дети в школах не успевают поесть и к чему это приводит, говорили в Общественной палате Абхазии, читайте подробности в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

В очереди за чипсами

Заседание Общественной палаты было посвящено организации школьного питания в Абхазии. Инициатором встречи стал предприниматель Давид Пилия. По его словам, школы Абхазии, особенно в Сухуме, предоставляют детям некачественные услуги питания. Главная проблема – отсутствие законодательной базы.

"За 25 лет в Абхазии не приняли ни одного законодательного или нормативно-правового акта, который регулировал бы питание в школах и в целом в образовательных учреждениях. И поэтому в стране нет слаженной системы организации питания. В одной школе буфет, в другой полустоловая", — сказал Пилия.

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Во-вторых, отметил предприниматель, поставка продуктов в школьные столовые идет из неизвестных и непроверенных источников.

"В новой столовой школы №3 мы не покупаем напитки в магазинах и складах. Все производится и поставляется из специальных, проверенных цехов, которые прошли проверку. А в других школах этого, к сожалению, нет. Все происходит так – с рынка и в багажник машины. Все покупается на быструю руку, неизвестно где эти продукты формируются. Это не еда", — заявил предприниматель.

А во многих школах столовых и вовсе нет. Детям приходится стоять в очереди за быстрым перекусом и фастфудом, многие вовсе остаются голодными.

"К примеру, в первой средней школе Сухума, где учатся более 850 человек, нет столовой. Дети становятся в очередь на пятиминутном перерыве, идет давка и, может быть, они успеют купить какую-то булочку, которую даже толком не успеют проглотить по дороге на урок. Такое отношение к детям — это преступление. Неправильное питание приводит к заболеваниям", — добавил Пилия.

Однако, по словам главного санитарного врача Сухума, Аллы Беляевой, в школах Абхазии уже более пяти лет запрещена продажа фастфуда, включая чипсы, сухарики и газировку.

"Но мы не можем запретить продажу этих продуктов в магазинах, находящихся рядом со школой. В итоге дети все равно могут приобрести их. Если мы обнаруживаем в школах такую еду, мы штрафуем заведение", — объяснила врач.

Успеть поесть

Еще одна проблема – школьники просто не успевают пообедать. Большая перемена в абхазских школах длится всего 15 минут. За это время старшие и средние классы должны успеть пообедать и вернуться в класс.

"Большинство наших школ работает в одну смену. Так что мешает им делать один перерыв в полчаса?" – обратилась к членам палаты Манана Гургулия.

Отвечая на вопрос, Алла Беляева отметила, что на заседании не хватает представителей Министерства образования. Именно они занимаются вопросами изменения школьного расписания.

"Я абсолютно согласна, что времени для приема пищи недостаточно. У нас уже был разговор по этому поводу с Управлением образования Сухума. Они отметили, что многие школы в городе работают в две смены и, если давать большие перерывы, то дети будут приходить домой поздно. То есть это очень непростая работа, которую нужно проводить в комплексе. Для всей страны должны быть выработаны одни правила. Время для обеденного перерыва должно устанавливаться согласно количеству учеников в школе и количеству посадочных мест", — добавила врач.

Право выбора

"Стандартное" меню или разнообразие. Главный санитарный врач отметила, что этот вопрос также может стать проблемой. Первоклассники, к примеру, еще не привыкли делать самостоятельный выбор. Итог – теряется время на "размышление" у кассы.

"Возможно, имеет смысл на первых порах давать безвыборный, комплексный обед – сегодня суп, завтра борщ и так далее. Но, к сожалению, не все родители могут позволить себе комплексный обед. В этом случае, во многих российских школах существуют дотации. Государство выделяет деньги на питание детям. Но и этот вопрос требует серьезного обсуждения", — добавила Беляева.

Проверку проходит и меню всех школ. Специалисты по гигиене питания и гигиене детей и подростков проверяют школьные блюда на соответствие нормам.

© Sputnik Сария Кварацхелия Есть или не есть: чем питаются абхазские школьники

"Но ультимативно сказать какой-то школе, что с завтрашнего дня вы будете работать по всем нормам питания невозможно. Им просто негде этого делать, даже если они захотят", — объяснила санитарный врач.

Всего в Сухуме работают пять школ, в которых столовые могут предложить комплексное питание.

"Это Сухумские школы № 2,3,4, 10 и 14. Все остальные школы обеспечиваются буфетом, а в некоторых школах даже нет площади для столовой или буфета. Единственный выход – делать пристройки или лишать школу классов. Есть и те школы, которые попросту нуждаются в капитальном ремонте, где даже нет санузлов. Мы все это контролируем и пишем в соответствующие органы, но нужно ремонтировать хотя бы одну школу в год. Так как совсем оставить детей без питания не получается, то хотя бы путем ограничения ассортимента продукции в буфетах мы решаем проблему. Да, это недостаточно, но решение проблемы требует достаточно больших средств", — рассказала Беляева.

Дело бизнеса

Член общественной палаты Тенгиз Габуния считает, что в школах Абхазии питание стало бизнесом.

"Сегодня в школах и детских садах объекты питания — это объекты бизнеса. Если бы еще цены на продукты поднимали на 15%, можно было бы считать нормой, но они поднимают чуть ли не на 100%. Если принципиально этим вопросом не будут заниматься, то ничего не решить. К сожалению, с этим бизнес-механизмом бороться сложно", — отметил он.

Члены Общественной палаты пришли к выводу, что для решения проблемы необходимо провести более подробный анализ и выслушать представителей власти. На следующее заседание по вопросам питания в школах Сухума будут приглашены начальник Управления образования города, сотрудники СЭС, директора школ, министр образования республики и представители Парламента.