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Награждение медсанбата ОВНА

Участницам войны в Абхазии и водителям "санитарок" вручили медали "За Победу"

© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Медаль "За Победу" была выпущена в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участниц Отечественной войны народа Абхазии наградили медалью "За Победу", выпущенной к 25-летию Победы, в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в среду 10 октября.

"К 25-летию Победы награждаются медалями "За Победу" женщины, которые участвовали в войне. Министерство обороны решило провести церемонию награждения именно в канун Дня Вооруженных сил Абхазии (11 октября – День Вооруженных сил Абхазии – ред.)", — рассказала директор музея Мзия Бейа.

На торжественном вечере было вручено 114 медалей "За Победу" участницам войны, а также 13 водителям военных санитарных автомобилей.

"В первую очередь посмертно были награждены наши боевые подруги, которые ценой своей жизни принесли нам победу и независимость", — сказала председатель "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" Лариса Тарба.

Награждение медсанбата ОВНА

                        ©
                    Sputnik  / Бадрак Авидзба
Награждение медсанбата ОВНА

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, лично награждавший участниц войны, отметил большой вклад женщин в общее дело победы.

"Ваш подвиг, ваше нахождение рядом с мужчинами привело к этой победе. Вы показывали нам пример стойкости, вы встали с нами рядом, тогда как некоторые мужики не смогли этого сделать", — подчеркнул он.

После церемонии награждения для героев торжества прошел концерт с участием артистов абхазской эстрады.

Медаль "За Победу" была выпущена в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Награда вручается всем участникам войны, в первую очередь ею посмертно награждены погибшие в боевых действиях.



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