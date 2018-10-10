Российские пограничники задержали в Гале контрабандиста

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Житель села Сида Галского района, 1998 года рождения, был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в селе Батаигуара за попытку незаконно провезти через границу сигареты. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.

При себе у него были три сумки, в которых находилось сорок три блока сигарет марки "Manchester". Местный житель направлялся в Грузию с целью незаконного перемещения через границу сигаретной продукции и дальнейшей ее реализации, говорится в сообщении.

Для принятия дальнейших процессуальных решений задержанный передан компетентным органам Республики Абхазия.