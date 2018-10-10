Кинологи не обнаружили бомбу в Абхазском драмтеатре

Сообщение о минировании здания Абхазского государственного драмтеатра имени Самсона Чанба поступило в МВД около 18:00 10 октября.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кинологи с собаками, которые несколько часов проводили проверку здания Абхазского драмтеатра, не обнаружили бомбу, сказал в интервью специалист-кинолог.

"Мы проводили проверку около трех с половиной часов, проверили все, от нижних помещений до крыши, на момент проверки взрывчатых веществ не обнаружено", — добавил он.

Далее будет проводиться расследование по факту звонка, сообщил он.

Сразу после сообщения о заложенной бомбе на место выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств. В настоящее время все службы покинули место инцидента, за исключением сотрудников МВД.